Finn Wolfhard wird zur IT-Reihe zurückkehren

HQ

Schauspieler Finn Wolfhard ist vielleicht am bekanntesten für seine Durchbruchrolle als Mike Wheeler in Stranger Things, aber nicht lange nachdem die Netflix-Serie gestartet war, fluchte er wie ein Seemann als Richie Tozier in IT: Chapter One.

Als Fans sein Vermissten-Poster in IT: Welcome to Derry sahen, deutete das an, dass Wolfhard eines Tages als Tozier zurückkehren könnte. Er bestätigte dies in einem kürzlichen Interview mit Esquire, in dem er auch sagte, er habe gewusst, dass sein Poster erscheinen würde oder dass Richie in irgendeiner Weise involviert sein würde.

"Als sie anfingen, über diese Serie nachzudenken, war es wahrscheinlich 2021. Barbara und Andy Muschietti sagten mir beide: 'Du bist beteiligt'", erklärte er. "Ja, ich bin verbunden. Ich denke, es wird irgendwann noch etwas anderes auftauchen, auf das ich mich freue, dass die Leute es sehen."

Was dieses andere Etwas ist, hat Wolfhard nicht bestätigt, aber es scheint, als gäbe es immer noch großen Wunsch von den Studios, Pennywise auf große oder kleine Leinwand zu bringen, also gibt es für die IT-Reihe viele Möglichkeiten.