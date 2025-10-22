Finalisten des Vélo d'Or: Die besten Männer und Frauen im Radsport 2025

HQ

Der Vélo d'Or, die jährliche Radsporttrophäe, die von der französischen Zeitschrift Vélo Magazine vergeben wird, hat die Liste der Finalisten für die Kategorien Männer und Frauen bekannt gegeben. Der Vélo d'Or, der in der Welt des Radsports als Äquivalent zum Ballon d'Or gilt, wird in Frankreich verliehen, hat aber eine weltweite Anerkennung. Und Sie haben wahrscheinlich schon erraten, wer dieses Jahr die Favoriten sind...

Natürlich ist der slowenische Radrennfahrer Tadej Pogacar, der in diesem Jahr die Tour de France sowie Dutzende von Rennen in diesem Jahr gewonnen hat, darunter zuletzt die Weltmeisterschaft, die Europameisterschaft und die Lombardei, in diesem Jahr der Spitzenreiter. Er gewann auch 2024 und 2021, während Jonas Vingegaard 2023 und Remco Evenepoel 2022 gewannen.

Bei den Frauen haben wir auch die Siegerin der Tour de France, Pauline Ferrand-Prévot, als Favoritin, in einer Niederlage, in der auch Demi Vollering, die Siegerin von 2023, dabei ist. Die Vorjahressiegerin Lotte Kopecky steht nicht auf der Liste.

Im Folgenden finden Sie die Liste der Finalisten des Vélo d'Or der Männer und Frauen sowie die Eddy Mercks-Trophäe, die für den besten Klassikerfahrer vergeben wird.

Die Gewinner werden am 5. Dezember vom Vélo Magazine in Paris bekannt gegeben. Wer wird Ihrer Meinung nach den Vélo d'Or 2025 gewinnen?

Vélo d'Or 2025 (Männer)



Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step)



Tadej Pogacar (Vereinigte Arabische Emirate)



Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike)



Simon Yates (Visma-Lease a Bike)



Tim Merlier (Soudal-Quick Step)



Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck)



Joao Almeida (VAE Team Emirates-XRG)



Isaac del Toro (VAE Team Emirates-XRG)



Ben Healy (EF Education-EasyPost)



Mads Pedersen (Lidl-Trek)



Vélo d'Or 2025 (Frauen)



Pauline Ferrand-Prévôt (Visma-Lease a bike)



Demi Vollering (FDJ-Suez)



Mischa Bredewold (SD Worx)



Kimberley Le Court (AG Versicherung -Soudal Team)



Puck Pieterse (Fenix Deceuninck)



Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ)



Katarzyna Niewiadoma (Canyon-Sram)



Marlen Reusser (Movistar)



Marianne Vos (Visma-Lease a bike)



Lorena Wiebes (SD Worx)



Eddy Merckx Trophy (Männer)



Remco Evenepoel (BEL, Soudal-Quick Step)



Mads Pedersen (DAN, Lidl-Trek)



Tadej Pogacar (SLN, Vereinigte Arabische Emirate)



Wout Van Aert (BEL, Visma-Lease a bike)



Mathieu Van der Poel (HOL, Alpecin-Deceuninck)



Eddy Merckx Trophy (Frauen)



Pauline Ferrand-Prévôt (FRA, Visma-Lease a bike)



Puck Pieterse (HOL, Fenix Deceuninck)



Elisa Balsamo (ITA, Lidl-Trek)



Demi Vollering (HOL, FDJ-Suez)



Lorena Wiebes (HOL, SD Worx)



Para-Cycling-Trophäe