Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles Vorschau: Eine gut umgesetzte, lang erwartete Rückkehr

In letzter Zeit gab es einen kleinen Trend, geliebte JRPGs in einem moderneren Erscheinungsbild und einer moderneren Form zurückzubringen. Square Enix steht an vorderster Front dieses Unterfangens und sieht viele seiner klassischen Titel zurückkehren, sei es Live A Live, Dragon Quest, Super Mario RPG neben Nintendo und bald auch Final Fantasy Tactics. Was das letztere Projekt betrifft, so hatte ich im Rahmen der Gamescom die Gelegenheit, einen ersten Eindruck von diesem Spiel zu bekommen und einen Teil des Projekts auszuprobieren, um zu sehen, wie es liebevoll aktualisiert wurde.

Die Demo des Spiels, die ich den Luxus hatte zu erleben, war nur kurz, was zum Teil daran lag, dass ich früh aufbrechen musste, um mit den Co-Direktoren zu sprechen. Letztendlich konnte ich die Eröffnungsszenen erleben, bevor ich mich in eine Schlacht stürzte, in der das Kampfsystem in vollem Umfang zum Einsatz kam.

Bevor wir in die Details gehen, ist es erwähnenswert, dass die Rückkehr von Final Fantasy Tactics besonders aufregend ist, weil sie den Originaltitel respektiert, aber aufwertet. Das machte sich in dieser Vorschauversion sofort bemerkbar, da die vollständig vertonten Dialoge die Erzählung und das Storytelling auf ein neues, immersives Niveau hoben, während die aktualisierte Grafik ein schönes und farbenfrohes Bild zeichnete, ohne den Charme und die Identität zu verlieren, die das Spiel von 1997 zur Ikone gemacht hat. Es ist zweifellos immer noch Final Fantasy Tactics, aber es fühlt sich an, als gehöre es jetzt auf moderne Plattformen, auch wenn die Kerndesignphilosophie sein Alter verrät, da wir kaum noch Spiele mit so kleinen dioramenartigen Levels und Szenen sehen, wie es hier der Fall ist. Es hat diese perfekte Balance zwischen Nostalgie und modernisiertem Einfluss, die bedeutet, dass Fans, neue und alte, etwas finden sollten, das sie in der The Ivalice Chronicles -Version zu schätzen wissen.

Was den Kampf anbelangt, so bestand das Ziel darin, Princess Ovelia vor Angreifern zu schützen, mit dem Vorbehalt, dass sie zwischen zwei feindlichen und sich bekriegenden Fraktionen gefangen war. Dein Heldentrupp muss diese Gruppe infiltrieren und als Schild gegen die Prinzessin dienen, während er diejenigen besiegt, die ihr Böses wollen, was zwar recht unkompliziert und einfach erscheint, sich aber aufgrund der begrenzten Manövrierfähigkeit jedes Helden und der Vertikalität des Levels als Herausforderung erwies.

Ja, du musst Helden managen, die sich nicht weit bewegen können, bevor du auf eine Levelstruktur zuschlagen kannst, in der du dich aufgrund von steilen Klippenwänden, Wasserhindernissen und Hindernissen nur in bestimmte Richtungen bewegen kannst. Hinzu kommt der zusätzliche veraltete Designstil, der bedeutet, dass Angriffe nur in zwei Dimensionen ausgeführt werden können, was bedeutet, dass du keinen Feind treffen kannst, der neben deinem Helden auf einem Feld steht, das in diagonaler Richtung verläuft. Für Leute wie mich, die eher an modernisierte rundenbasierte Strategiespiele gewöhnt sind, musste man sich an die Starrheit gewöhnen, ebenso wie an den Schwierigkeitsgrad, bei dem es sich routinemäßig so anfühlte, als wäre man auf dem Rückstand und kämpfte darum, die anstehende Aufgabe zu bewältigen. Aber hey, das ist ein Thema bei älteren JRPGs, so dass man die Authentizität von The Ivalice Chronicles in gewisser Weise nur weiter loben kann.

Es gibt eine Reihe einzigartiger Helden, die du sammeln und zu deinem Vorteil nutzen kannst, von denen jeder in einen anderen Klassentyp fällt und individuell aufgelevelt werden kann, um ihn stärker zu machen. Diese Vielfalt bedeutet, dass man die Strategie vor jedem Kampf ändern kann, um vielleicht zu entscheiden, dass ein Level auf engem Raum besser für Nahkämpfer und härtere Helden geeignet ist, während ein offeneres Level, wie das, das ich erlebt habe, besser für Fernkämpfer und Zauberer ist, die nicht ganz nah herankommen müssen. Es ist eine interessante Dynamik, die dem Gesamterlebnis viel Tiefe verleiht.

Nach nur einer begrenzten Zeit mit Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles wurde mehr als deutlich, dass dieses Spiel perfekt für die Zielgruppe sein wird, die die HD-2D-Remakes mag, die Square Enix veröffentlicht hat. Es ist nicht ganz vom gleichen Stil, mit einer etwas einzigartigen künstlerischen Richtung, aber in der Praxis und in der Art und Weise, wie es sich spielt, gibt es viele Ähnlichkeiten, die durchscheinen. Für Fans des Originals können Sie das Spiel immer noch so erleben, wie es im Classic -Stil war, oder Sie können sich die sauberere, schlankere und benutzerfreundlichere Enhanced Edition ansehen, die sogar eine aufgeräumtere Benutzeroberfläche verwendet, um Informationen effizienter an den Spieler zu vermitteln. Aber auch hier gilt: Obwohl es sich um eine offensichtlich aktualisierte Version handelt, ist The Ivalice Chronicles immer noch hart, komplex, herausfordernd und vollgepackt mit der Geschichte und dem exzellenten Storytelling, für die die Fans das Original bis heute schätzen.