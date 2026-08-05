Figo fordert den Rücktritt von Infantino, "das niedrigste, hinterhältigste Verhalten, das ich je erlebt habe"

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Luís Figo forderte den Rücktritt von FIFA-Präsident Gianni Infantino und sagte: "Es ist zu spät, seine Würde zu retten, aber es ist noch nicht zu spät, den Fußball zu retten" und dass "er jetzt gehen sollte", und ist damit der erste ehemalige ehemalige Fußballer, der offen seinen Rücktritt fordert, aber sicherlich nicht die erste kritische Stimme gegen Infantino. von außen und sogar innerhalb der FIFA.

Im Gespräch mit der Daily Mail sagte der portugiesische Spieler, ehemaliger Sporting-, Inter-Mail-, Real-Madrid- und Barcelona-Spieler, dass Infantino "hat das Amt des FIFA-Präsidenten, das er zu erhöhen versprochen hatte, entwertet, gelogen, getäuscht und versucht, sein eigenes Nest auf Kosten des Spiels, dem er dienen soll, zu federn.

"Er hat die Unterstützung seines leitenden Personals, seiner engsten Berater, der überwiegenden Mehrheit der Menschen, die ihr Leben diesem Sport widmen, und sogar, wie es scheint, des FIFA-Friedenspreisträgers verloren."

Figo sagte sogar, dass Infantino trotz all der "Schurken", denen er in seinen 20 Jahren als Spieler begegnet ist, "das niedrigste, hinterhältigste und feigste eigennützige Verhalten sei, das ich je erlebt habe."

Figo bezeichnete den Plan, die Weltmeisterschaft teilweise zu privatisieren, als ein Schema, bei dem er am Ende 30 Millionen Dollar pro Jahr verdienen würde, aber die "lähmenden Renditen, die Private Equity immer anstrebt" verbarg, und dass es nicht überraschend sei, "die Vielzahl von Missbräuchen zu kennen, die er dem Ruf des Fußballs zugefügt hat; von der Aussetzung und Aufhebung disziplinarischer Entscheidungen bis hin zum Bruch der Spielregeln bei einer Halbzeitshow, Nichts steht ihm im Weg, seine Freunde zufriedenzustellen."