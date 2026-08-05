Der Präsident des jordanischen Fußballverbands beschuldigt FIFAs Gianni Infantino der Erpressung

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Die Kritik an FIFA-Präsident Gianni Infantino häuft sich, von außerhalb und sogar von innen – wobei Arsène Wenger und Mattias Grafström kürzlich sagten, sie wüssten nichts von seinen Plänen, einen Teil der Weltmeisterschaft zu privatisieren, und begrüßten die Nachricht, dass der Plan abgesagt wurde.

Viele Fußballverbände planen nun, zu verhindern, dass die Schweizer Exekutive im nächsten Jahr erneut zum FIFA-Präsidenten gewählt wird: Wales, Serbien und Schweden haben bestätigt, dass sie gegen ihn stimmen werden, und Jordanien reiht sich in die Liste der Länder ein, die ihn nicht unterstützen werden, nachdem der Präsident des jordanischen Fußballverbands, Ali bin Hussein, Infantino der "Erpressung" beschuldigt hatte, nachdem Infantino finanzielle Unterstützung an den jordanischen Fußballverband nur bedingt hatte, wenn dieser seinen nun gescheiterten Plan unterstützte.

"Wir sind stolz darauf, dass Jordanien ethische Werte wahrt. Wir haben ihn vorher nicht unterstützt und werden es sicherlich auch jetzt nicht tun", schrieb Bin Hussein auf X. "Aber die ganze Situation ist Erpressung, und wir weigern uns, dem nachzugeben."

Ali bin Hussein, der zwischen 2011 und 2015 FIFA-Vizepräsident war, sagte, Infantino habe sie gewarnt, dass seine Unterstützung "viel bewirken" würde, um ihrem Fußballverband zu helfen, der ein sehr kleines Budget hat, nachdem die FIFA monatelang Hilfe in verschiedenen Angelegenheiten abgelehnt hatte, darunter Fans, denen Visa für die USA verweigert wurden, nachdem sie bereits (exorbitante) WM-2026-Tickets bezahlt hatten, und von den USA besteuert wurden, weil sie ihr Basislager hatten in den USA (während diejenigen, die in Mexiko und Kanada ansässig waren, dies nicht taten).

Bin Hussein beklagte außerdem, dass das Geld für die Teilnahme am Arabischen Pokal in Katar im vergangenen Dezember noch nicht geliefert wurde, "während die FIFA gleichzeitig damit prahlt, wie viele Milliarden sie in Reserve haben".