Auch die FIFA-Führungskräfte Arsène Wenger und Mattias Grafström lehnten Infantinos Plan ab

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Gianni Infantinos Plan, 20 % der Weltmeisterschaft an Minderheitsbeteiligungen zu verkaufen, wurde nicht nur von UEFA und CONCACAF abgelehnt, sondern sogar innerhalb der FIFA. Wir wussten bereits, dass Infantinos leitender Berater zurückgetreten war, noch bevor die FIFA die Pläne zur Absage bestätigte. Heute haben wir erfahren, dass Arsène Wenger, Leiter der globalen Fußballentwicklung, ebenfalls Mitglied von IFAB (die neue Fußballregeln regeln und schaffen), ebenfalls gegen die Idee war und erst von den Plänen erfuhr, als sie von den Medien berichtet wurden.

Wenger sandte am Dienstag eine Erklärung an die Medien, in der er sagte: "Ich war nicht an diesem strategischen Plan beteiligt und wurde erstmals durch Medienberichte auf das Projekt aufmerksam" und dass "die Entscheidung, das Projekt zurückzuziehen, absolut notwendig und unbestreitbar war, weil ich fest an eine unabhängige FIFA glaube, die unserem Spiel mit Engagement dient, Transparenz und Integrität."

Er war nicht der einzige hochrangige FIFA-Manager, der sich von Infantino distanzierte. Mattias Grafström, FIFA-Generalsekretär seit 2024, sagte in einer internen E-Mail, die an das Personal gesendet wurde und von SkySports und anderen Medien berichtet wurde, dass Infantinos Plan "schwer zu verstehen und zu akzeptieren" sei. "Eine traurige und tadelbare Reihe von Ereignissen – die zum Glück mit der dauerhaften Aufgabe des FFE-Projekts abgeschlossen wurden."

In den letzten Tagen haben Wales, Serbien und Schweden offiziell ihre Unterstützung für Infantino vor den bevorstehenden Wahlen im März 2027 zurückgezogen, und die UEFA drohte mit rechtlichen Schritten. Es wird erwartet, dass weitere Nationen folgen und klar sagen, dass sie nächstes Jahr nicht für Infantino stimmen werden.