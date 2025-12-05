FIFA wird die Ausweitung des VAR-Einsatzes auf falsche Eckbälle und zweite gelbe Karten prüfen

HQ

Pierluigi Collina, Leiter der Schiedsrichter bei der FIFA, hat über mögliche Änderungen der Schiedsrichterregeln, darunter eine erweiterte Nutzung des VAR, vor der Weltmeisterschaft 2026 im nächsten Sommer gesprochen. In einer Pressekonferenz in Washington D.C. vor der Auslosung zur Weltmeisterschaft am Freitag sagte Collina, "es wäre schade, wenn das Ergebnis eines Wettbewerbs nicht durch die Handlung der Spieler auf dem Spielfeld entschieden würde, sondern durch einen ehrlichen Fehler des Entscheidungsträgers".

Um die Anzahl der Fehler weiter zu reduzieren, wird der Vorstand des Internationalen Fußballverbands (IFAB) in seiner jährlichen Geschäftsversammlung im Januar 2026 eine Reihe von Regeln besprechen, die im März in Wales genehmigt werden sollen. Eines der Dinge, die er umsetzen will, ist die Verwendung von VAR für Eckstöße, wenn der Schiedsrichter einem Team fälschlicherweise eine Ecke zuspricht, obwohl es eigentlich Ballbesitz für das andere Team sein sollte.

"Das Hauptkriterium ist keine Verzögerung. Bei Eckstößen gibt es eine physiologische Verzögerung, denn wenn eine Ecke gegeben wird, wartet man normalerweise, bis die beiden Innenverteidiger auftauchen. Normalerweise dauert es 10 bis 15 Sekunden, um die Angreifer bereit zu machen." Collina erklärt, dass in diesen Sekunden genug Zeit bleibt, um zu beweisen, dass die Entscheidung, die Ecke zu geben, falsch ist: "Für mich ist es schwer zu verstehen, wenn sie die Möglichkeit haben, das zu sehen, warum wir unseren Kopf unter den Sand stecken und hoffen müssen, dass bei der Ecke, die gemacht wird, nichts passiert."

Derzeit wird der VAR nur in bestimmten Momenten verwendet, wie rote Karten (richtig oder falsch), Strafen oder Abseits, aber zukünftige Vorschriften würden es erlauben, den VAR nicht nur bei falschen Ecken einzusetzen, sondern auch bei falschen Fehlern einer zweiten gelben Karte. Stimmen Sie der erweiterten Verwendung des VAR im Fußball zu?