Die FIFA Series, der Wettbewerb für niedriger platzierte Länder, wächst 2026 und fügt Frauenserien hinzu

Das FIFA Series, ein alle zwei Jahre stattfindendes Turnier, das im letzten Jahr ins Leben gerufen wurde und darauf abzielt, weniger platzierten und weniger wohlhabenden Nationalmannschaften mehr Möglichkeiten zu bieten, zwischen anderen Ländern anzutreten, wird laut FIFA am Freitag in der Ausgabe 2026 wachsen und wird auf eine neue Damenausgabe ausgeweitet.

Die Ausgabe 2024 der FIFA Series (die trotz offizieller Wettbewerb Freundschaftsspiele sind) umfasste 24 Länder: Bhutan, Kambodscha, Mongolei und Sri Lanka aus Asien; Algerien, Kap Verde und Tunesien aus Afrika; Guyana und Bermuda aus Mittelamerika; Bolivien aus Südamerika sowie Neuseeland und Papua-Neuguinea aus Ozeanien.

Vier Länder aus Europa nahmen teil: Andorra, Aserbaidschan, Bulgarien und überraschenderweise Kroatien (WM-Vizemeister 2018), das ebenfalls den Wettbewerb gewann und Ägypten am 26. März 2024 mit 4:2 besiegte, in einem Spiel, das mehr als 85.000 Zuschauer in Kairo anzog.

FIFA Series "erschließt Entwicklungspotenzial für Spieler, Trainer und Fans"

Die Ausgabe 2026 wird mehr Länder haben und eine Frauenliga einführen. Der Herrenwettbewerb findet in Australien, Aserbaidschan, Indonesien, Kasachstan, Mauritius, Puerto Rico, Ruanda und Usbekistan statt; und die Damenausgabe findet in Brasilien, Elfenbeinküste und Thailand statt.

"Die FIFA Series dreht sich darum, Entwicklungspotenzial für Spieler, Trainer und Fans zu erschließen und gleichzeitig die Universalität und Vielfalt des Fußballs durch bedeutungsvolle Spiele zu fördern", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino in einer Stellungnahme. Die FIFA trägt zur Finanzierung von Reise- und Unterkunftskosten bei.

Die vollständige Liste der Länder wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Wusstest du vorher von der FIFA Series ?