Ferrari unterzeichnet mehrjährigen Vertrag mit General Motors über die Lieferung ihrer Motoren für das Cadillac F1 Team

HQ

In der nächsten Saison wird General Motors in der Formel 1 als elftes Team in der Startaufstellung einsteigen, und zwar über seine Division Cadillac. Das nordamerikanische Unternehmen, das weiß, dass die Formel 1 in den USA immer beliebter wird, möchte im "Großen Zirkus" präsent sein, aber vorerst wird es in Verbindung mit Ferrari sein.

Gestern gab der Italienerscuderia bekannt, dass er einen mehrjährigen Vertrag mit Andretti Formula Racing unterzeichnet hat, dem Unternehmen, das das Cadillac-Team ab 2026 betreiben wird - das den Namen von Michael Andretti, dem Sohn von Mario Andretti, dem jüngeren Amerikaner, der 1978 die Formel-1-Fahrerweltmeisterschaft gewann, tragen wird.

Ferrari wird sich um die Versorgung mit Triebwerk und Getriebe kümmern. Voraussetzung dafür ist, dass das Team von der FIA und der Formel 1 die Bestätigung erhält, dass seine Teilnahme an der Formel-1-Weltmeisterschaft 2026 akzeptiert und genehmigt wurde.

Die Teamchefs von Ferrari und Cadillac kommentieren die Neuigkeiten

Graeme Lowdon, der kürzlich zum Teamchef des GM/Cadillac-Teams ernannt wurde, sagte, dass sie "begeistert sind, mit Ferrari als Antriebs- und Getriebelieferant für unser Cadillac-Team zusammenzuarbeiten und zwei bemerkenswerte Vermächtnisse zusammenzubringen".

Fred Vasseur, Teamchef von Ferrari, sagte: "Es ist großartig, das Engagement eines weiteren amerikanischen Teams zu sehen, das von einer der angesehensten Marken der Automobilindustrie unterstützt wird, in einer Zeit, in der die Formel 1 in den Vereinigten Staaten immer beliebter wird."

Es wird erwartet, dass General Motors irgendwann seine eigenen Motoren zur Verfügung stellen wird, aber diese Vereinbarung ist mehrjährig, so dass das Cadillac-Team mindestens bis 2028 von Ferrari angetrieben wird - ein Unternehmen, das die Motoren für ein konkurrierendes Team baut, ist in der Formel 1 üblich-.

GM/Cadillac wird 2026 in der Formel 1 debütieren. In der Zwischenzeit wird Ferrari im nächsten Jahr den siebenmaligen Champion Lewis Hamilton im Team begrüßen.