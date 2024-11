General Motors wird 2026 das elfte Formel-1-Team

HQ

Die Formel 1 wird 2026 wachsen. General Motors hat die Erlaubnis erhalten, ab 2026 das elfte Team in der Formel 1 zu werden, das erste neue Team, das seit Haas im Jahr 2016 in die Formel 1 einsteigt. GM/Cadillac wird ein neues Team sein, mit 22 statt 20 Fahrern in der Startaufstellung.

Am Montag bestätigte das Formel-1-Management (FOM), dass es genügend operative Meilensteine von General Motors gesehen hat. Der amerikanische Automobilkonzern wird sein Team in GM/Cadillac umbenennen. Zu einem späteren Zeitpunkt wird GM alleiniger Motorenlieferant sein.

Es war keine leichte Aufgabe: Anfang des Jahres lehnte die Formel 1 ein Projekt unter der Leitung von Michael Andretti und Cadillac ab, ohne dass General Motors etwas damit zu tun hatte. Die Formel 1 stellte die Wettbewerbsfähigkeit und den Wert des Teams für die Meisterschaft in Frage, wenn kein Unternehmen wie General Motors dahinter steht.

Andretti trat zurück und Dan Towriss übernahm Andretti Global, und die Verhandlungen mit der Formel 1 wurden wieder aufgenommen und blühten schließlich auf. Michael Andrettis Vater, Mario Andretti, eine F1-Legende in den USA und Weltmeister von 1978, wird Teil des Vorstands dieses neuen GM/Cadillac-Teams sein.

"Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit General Motors, um der Formel 1 eine dynamische Präsenz zu verleihen. Gemeinsam stellen wir ein Weltklasse-Team zusammen, das amerikanische Innovation verkörpert und den Rennfans auf der ganzen Welt unvergessliche Momente beschert", sagte Towriss in einer Erklärung.