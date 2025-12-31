Fernando Alonso lobt Marc Márquez' "außergewöhnliche" Saison, die "für sehr wenige erreichbar ist"

HQ

Marc Márquez lieferte eine der größten MotoGP-Kampagnen aller Zeiten, als er 11 Rennen gewann und mit 545 Punkten am Ende beendete, fast 80 Pfund vor dem nächsten Konkurrenten... der sein Bruder Álex Márquez war. Es geschah, nachdem Marc 2020 wegen einer Schulterverletzung, die er bei einem Unfall erlitten hatte, fast zurückgetreten wäre, nachdem er im vorangegangenen Jahrzehnt dominiert hatte.

Statt jedoch aufzuhören, wechselte Marc Márquez zu Gresini (Ducatis Satellitenteam) und wurde nach mehreren Siegen 2025 auf ein Werksmotorrad umgestellt, was sich spektakulär auszahlte. DAZN Spanien produzierte eine Dokumentation über Márquez' Saison und kontaktierte den Formel-1-Fahrer Fernando Alonso, der seinen Landsmann lobte: "Es ist außergewöhnlich, denn neben dem natürlichen Talent, das man als Fahrer haben mag, braucht man außergewöhnliche mentale Stärke und Disziplin."

"Ich würde sagen, es ist außergewöhnlich, fünf Jahre lang keinen Titel zu gewinnen und keinen Funken Entschlossenheit, Wettbewerbsgeist und natürlich Talent zu verlieren. Und immer der Wunsch, sich zu verbessern", sagte Alonso. "Einen Weltmeister zu übertreffen ist sehr schwierig. Es in den Kopf zu bekommen und die Disziplin zu haben, sich jeden Tag zu verbessern, um diese Version zu verbessern – ich glaube, nur wenige Leute können das. Deshalb denke ich, dass das, was Marc dieses Jahr geleistet hat, nur wenigen zugänglich ist."

Fernando Alonso, der weiß, wie es ist, mit weniger günstigen Maschinen zu kämpfen, deutete an, dass es ein psychologisches Problem ist, das es zu lösen gilt: "Wenn man eine Weile nicht gewonnen hat oder nicht die richtige Ausrüstung hat, sei es das Motorrad oder, in meinem Fall das Auto, muss man zu Hause oft mit sich selbst sprechen (...) man muss Videos aus der Vergangenheit und viele andere Dinge anschauen, Und sprich mit dir selbst, um dich daran zu erinnern, dass du immer noch diese Person bist, nicht die Person, die im Moment keine Ergebnisse bekommt."

Marc Márquez feierte trotz Verletzungen und Teamwechseln ein erfolgreiches Comeback, aber Fernando Alonso gewann 2006 zuletzt eine Meisterschaft und hat seit 2013 keinen F1-Grand-Prix mehr gewonnen. Glauben Sie, dass er in diesem Jahr seinen 33. Sieg erringen wird?