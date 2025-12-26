Fenerbahçe-Sportvereinspräsident verhaftet und unter Verdacht auf Drogenkonsum und -lieferung freigelassen

HQ

Sadettin Saran, Präsident des Fenerbahçe S.K.-Clubs aus Istanbul, der hauptsächlich für seine Fußball- und Basketballteams bekannt ist (aber auch Teams in anderen Sportarten wie Voleyball, Leichtathletik, Schwimmen, Boxen und sogar eSports), wurde diese Woche verhaftet und später gegen Kaution freigelassen, im Fluch einer Drogenermittlung.

Saran, ein türkisch-amerikanischer ehemaliger Sportler, der im September 2025 Präsident von Fenerbahçe wurde, wurde am Mittwoch in Istanbul auf Anordnung der Chefstaatsanwaltschaft von Istanbul zusammen mit weiteren Persönlichkeiten aus den Medien und der Unterhaltungsbranche festgenommen. Saran wurde laut Erklärung der Staatsanwaltschaft (über DailySabah) wegen Drogenlieferung, Erleichterung von Drogenkonsum und persönlichem Drogenkonsum angeklagt. Eine forensische Untersuchung fand Spuren von Kokain-Metaboliten in Sarans Haaren.

Der Präsident wurde nach einer Aussage und freiwilliger Unterhaltung zu weiteren Tests am Donnerstag unter richterlicher Bedingung freigelassen. Er behauptet, er werde wegen falscher Anschuldigungen angeklagt und plant, Beschwerden gegen diejenigen einzureichen, die verleumderische Inhalte online veröffentlicht haben. Unterdessen sagt der Vereinsfan Saran, dass er glaubt, dass "unser Präsident diese Zeit mit Ruhe und Widerstandskraft überstehen wird".