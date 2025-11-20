Felipe Massa schafft es, die Formel 1, die FIA und Bernie Ecclestone wegen des Unfalls von 2008 vor Gericht zu bringen

HQ

Felipe Massa ist es gelungen, das Management der Formel 1, die FIA und den ehemaligen FIA-Präsidenten Bernie Ecclestone vor Gericht zu bringen, wegen der Verschwörung um seinen Verlust des Formel-1-Titels 2008, insbesondere wegen eines Unfalls von Nelson Piquet Jr. beim Großen Preis von Singapur 2008, bei dem Teamkollege Fernando Alonso das Rennen durch das Eintreten eines Safety Car gewann. wodurch Massas Versuch auf den Titel zunichtegemacht wurde, der schließlich von Lewis Hamilton mit einem Punkt Vorsprung gewonnen wurde.

Massa verklagte sie vor dem High Court of London und forderte auf dem Formular 64 Millionen Pfund (84 Millionen Dollar) Schadensersatz für Einkommensverlust und Sponsor. 2009 enthüllte Piquet Jr., dass er absichtlich den Befehl erhalten hatte, abzustürzen, um Alonso zu helfen (und indirekt dazu führte, dass Massa den Titel verlor). Nach Jahren der Verschwörung wurde später von Ecclestone selbst enthüllt, dass das Management der Formel 1 und die FIA von dem inszenierten Unfall wussten und ihn vertuschten, um den Ruf der Formel 1 zu retten.

Die Anwälte von Ecclestone sagten, dass Massas Ansprüche zu spät und fehlgeleitet seien, doch Richter Robert Jay vom Londoner High Court wies die Versuche zurück, die Klage abzuweisen. Jay sagt, dass Massa "eine echte Aussicht auf Erfolg" bei der Anstiftung von Verstößen und Verschwörungsklagen hat, aber es wird für das Rechtsteam von Massa schwierig, genügend Beweise zu finden, um alle ihre Behauptungen zu stützen (über Motorsport).

"Der absichtliche Absturz hat mich einen Weltmeistertitel gekostet", sagt Massa

Felipe Massa sagte in einer Stellungnahme, dies sei "ein außergewöhnlicher Sieg für mich, für Gerechtigkeit und für alle, die für die Formel 1 leidenschaftlich sind". "Der absichtliche Unfall kostete mich einen Weltmeistertitel, und die Behörden entschieden sich damals, die Fakten zu vertuschen, anstatt die Integrität des Sports zu verteidigen.

"Sie haben alles getan, um die Klage zu stoppen, aber unser Kampf gilt der Gerechtigkeit, und heute haben wir einen entscheidenden Schritt gemacht. Die Wahrheit wird vor Gericht siegen. Wir werden alles gründlich untersuchen. Jedes Dokument, jede Mitteilung, jedes Beweisstück, das die Verschwörung unter den Angeklagten aufdeckt, wird vorgelegt."

Falls es Zweifel gab, wies der Richter auch darauf hin, dass das Gericht zwar Schadensersatz an Massa zusprechen könne, aber die Ergebnisse der Saison 2008, die in Stein gemeißelt waren, nicht aufheben könne. Massa gewann vor seinem Rücktritt 2017 insgesamt 11 Rennen, aber nach der dramatischen Saison 2008, in der er 6 gewann, keines.