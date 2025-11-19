FC Barcelonas Präsidentin Joan Laporta ermittelte wegen mutmaßlichen Investitionsbetrugs

HQ

FC-Barcelona-Präsidentin Joan Laporta und Vizepräsident Rafael Yuste werden vom Provinzgericht Barcelona wegen Betrugsverdachts untersucht, nachdem eine Frau eine Beschwerde eingereicht hatte, nachdem sie angeblich 100.000 Euro durch Investitionen in mit ihnen verbundene Unternehmen verloren hatte, berichtet EFE.

Das Gericht ordnet die Wiederaufnahme des Verfahrens an, das zuvor im Juni letzten Jahres vom Barcelonaer Instruktionsgericht abgewiesen worden war, nachdem jegliche "Täuschung" bei der gescheiterten Investition ausgeschlossen worden war. Das Gericht bittet nun darum, die Ermittlungen wieder aufzunehmen, um festzustellen, ob der Investor Opfer eines "kriminalisierten Geschäfts" bei der Firma CSSB Limited mit Sitz in Hongkong war.

Das Gericht stellt mehrere Tatsachen fest, die "strafrechtliche Implikationen" haben könnten, wie etwa das Fehlen "vollständiger und wahrheitsgemäßer Informationen" über die Zielsetzung der Investitionen, deren Instrumentalisierung durch Unternehmen mit "ernsthaften Liquiditätsproblemen" und die Tatsache, dass das Kapital "fast ausschließlich auf Grundlage des sozialen Prestiges der Teilnehmer" aufgeworben wurde.

Gegen dieses Unternehmen wurden weitere Klagen eingereicht, darunter auch bekannte Investoren, darunter ein weiterer ehemaliger Barça-Manager, Xavier Sala. Laporta hat bereits im Januar letzten Jahres als Verdächtiger zu diesem Thema ausgesagt.