FC Barcelona erleidet die höchste Niederlage in der Ära Hansi Flick und verliert die Tabellenführung an Real Madrid

Der FC Barcelona musste seine erste Niederlage in LaLiga und die zweite Niederlage insgesamt in dieser Saison hinnehmen... direkt nach der Niederlage gegen Paris Saint-Germain in der Champions. Barça verlor mit 1:4 gegen Sevilla, die höchste Niederlage, seit Hansi Flick die Mannschaft vor einem Jahr übernommen hat. Im Kader gab es einige wichtige Ausfälle (Raphinha, Lamine Yamal, Gavi, Fermín, Joan García), aber Hansi Flick fand keine Ausreden.

Sevilla spielte viel aggressiver und fand in den ersten dreißig Minuten viele Chancen, um Barça zu besiegen. Stattdessen gelang es Marcus Rashford, einer der wenigen Retter Barcelonas, kurz vor der Pause das 2:1 zu erzielen, und viele erwarteten, dass es ein weiteres Barça-Comeback werden würde (der seit drei Spielen in Folge das erste Gegentor der gegnerischen Mannschaft kassiert).

Lewandowski hatte später die Chance zum Ausgleich, vergab aber den Elfmeter, und Sevilla machte in den letzten fünf Minuten alle vergebenen Chancen aus der ersten Halbzeit wieder wett. Ihre Spieler gehen in die Länderspielpause zu ihren Nationalmannschaften, nachdem sie eine Woche nach dem Rückerobern von Real Madrid, das am vergangenen Wochenende das Spiel gewonnen hatte, die Führung in LaLiga verloren haben. Sevilla ist Sechster, mit der gleichen Punktzahl wie Atlético de Madrid.