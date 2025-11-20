FC Barcelona bat Lewandowski, am Ende der Saison 2022/23 keine Tore mehr zu schießen

HQ

Robert Lewandowski kam 2022 zum FC Barcelona und half Barça, mit seinen 23 Toren den ersten LaLiga-Titel seit vier Jahren zu gewinnen, womit er zum "Pichichi" oder Top-Torwart des Wettbewerbs wurde. Der Verein bat ihn jedoch, keine Tore mehr zu schießen... damit der Verein keinen Bonus an Bayern München, seinen ehemaligen Verein, zahlen musste.

Der polnische Stürmer hat dies in seiner Biografie 'Lewandowski' offenbart. Prawdziwy' ('Lewandowski. The Real'), geschrieben von Sebastian Staszewski. Seiner Aussage nach traf sich Robert zwei Spieltage vor Saisonende mit einigen Barcelona-Führungskräften und sagte: "Robert, wir brauchen dich, dass du in den letzten beiden Spielen keine Tore mehr schießt." Der Fußballer war fassungslos, denn niemand hatte ihn jemals so etwas gefragt (über Marca).

Der Grund? Barcelona musste Bayern einen Bonus von 2,5 Millionen zahlen, wenn der Spieler 25 oder mehr Tore erzielte. Der Verein war bereits mathematisch Meister, und Lewandowski gewann trotzdem den Pichichi-Titel, sodass alles nach ihrem Willen lief. Und der Spieler gehorchte und erzielte in diesen beiden Spielen kein Tor...

Der Spieler spricht offenbar viel über die prekäre finanzielle Lage des Clubs, denn er erinnerte sich, dass der Koch des Clubs, als er fragte, warum es so wenig Vielfalt im Essen gebe, sagte, sie müssten "Geld sparen".