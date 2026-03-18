FBC: Firebreak keine weiteren größeren Inhaltsupdates mehr erhalten

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Zu sagen, dass FBC: Firebreak ein erfolgreiches Unterfangen für Remedy Entertainment war, ist vielleicht übertrieben, da der kooperative Titel mit mittelmäßigen Spielerzahlen und mittelmäßigen Bewertungen debütierte, zusätzlich zu einem eher begrenzten Inhaltsangebot. Letzteres sollte mit Updates angegangen werden, die neue Aktivitäten und Ähnliches bringen, aber offensichtlich hat das nicht geholfen, ein Publikum für das Spiel zu gewinnen, denn inzwischen hat Remedy im Grunde die Arbeit am Titel abgeschlossen.

In einer Pressemitteilung wird erwähnt, dass das gerade gestartete Open House große Inhalts-Update tatsächlich die letzte große Inhaltsergänzung zu FBC: Firebreak sein wird und dass das Spiel zwar online und voll spielbar bleibt, wir aber keine neuen Inhalte erwarten sollten.

Mit dieser Änderung im Hinterkopf senkt Remedy den Preis von FBC: Firebreak, wobei das Basisspiel nun für £16,74/€19,99 und die Deluxe Edition für £26,74/€29,99 erhältlich ist. Außerdem wurde ein Friend's Pass eingeführt, der bedeutet, dass alle Besitzer des Spiels einen Freund willkommen heißen können, ohne dass diese Person tatsächlich eine Kopie des Spiels kaufen muss.

Wenn man sich anschaut, was das Open House-Update bringt, wird uns gesagt, dass es "fünf neue Arenen hinzufügt, inspiriert von Orten aus dem Control-Modus bis zum Endlosen Shift-Modus: Cafeteria, Aircon Room, Ranger HQ, Turntable und Ritual Lobby. Außerdem gibt es eine breite Palette von Gameplay- und Balance-Verbesserungen, die darauf abzielen, den Kampf klarer und flüssiger zu machen, und flexibler."

Sind Sie von diesen Entscheidungen von Remedy überrascht oder ist es Zeit, FBC: Firebreak einzustellen?