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Nachdem Level-Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time 5 sich auf PC und Konsolen als relativ großer Erfolg erwiesen hat, wird es bald versuchen, ein ganz zusätzliches Publikum zu erobern. Es wurde bestätigt, dass das gemütliche Life-Sim-Projekt bald endlich auf iOS- und Android-Geräten erscheinen wird und das Projekt zu Milliarden von mobilen Spielern bringt.

Wir kennen das genaue Veröffentlichungsdatum für das Spiel auf dem Mobilgerät noch nicht, nur dass es irgendwann im Sommer stattfinden wird, aber mit diesem Start ist ein neuer Trailer erschienen, der die Action auf einem kleinen Gerät zeigt.

Dies wird zweifellos dazu führen, dass die Verkaufszahlen des Spiels exponentiell steigen und auf den bereits bis Dezember 2025 verkauften 1,5 Millionen Einheiten aufbauen. Es ist unklar, wie viele Exemplare des Spiels bisher im April 2026 verkauft wurden.