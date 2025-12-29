Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time erreicht 1,5 Millionen verkaufte Exemplare

HQ

Fantasy Life in: The Girl Who Steals Time wurde im Mai ohne großes Aufsehen veröffentlicht und zog sofort viele Spieler mit seinem charmanten Look und dem Gameplay an, das an eine Mischung aus Animal Crossing: New Horizons und Stardew Valley erinnert, aufgewertet mit einer Prise J-RPG.

Und zum Glück scheint dies gut aufgenommen zu werden. Kaum zwei Monate nach der Veröffentlichung wurde bekannt gegeben, dass das Spiel 1,2 Millionen Exemplare verkauft hat, und seitdem läuft es weiter. Nun hat der Entwicklerleiter Level-5 und Produzent des Spiels, Akihiro Hino, in den sozialen Medien angekündigt, dass ein weiterer Meilenstein erreicht wurde, da der Titel nun 1,5 Millionen Exemplare verkauft hat.

Wir gehen davon aus, dass dieses Spiel wirklich von Mundpropaganda profitiert, sodass man erwarten kann, dass es sich noch lange in einem stetigen Tempo verkauft, zumal es scheinbar keine neue Animal Crossing in absehbarer Zeit gibt.