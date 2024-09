Fantasian Neo Dimension Vorschau: Als ob die ursprüngliche PlayStation nie verschwunden wäre

HQ

Die Portierung von Spielen von Mobilgeräten auf Konsolen ist nicht immer ein erfolgreiches Unterfangen, aber Fantasian: Neo Dimension von Square Enix hat die Chancen zu seinen Gunsten. Erstens wurde das Spiel für die Apple Arcade als Premium-Erlebnis veröffentlicht, ohne Mikrotransaktionen, Battle Passes und ähnlichen Unsinn. Nein, dies ist nur ein reines 20-stündiges JRPG ohne zusätzlichen Aufwand. Zweitens, und das ist noch wichtiger, ist das Spiel die Idee von Hironobu Sakaguchi, dem Schöpfer der Final Fantasy -Serie, und es ist das erste Mal, dass Square Enix eines seiner Spiele veröffentlicht, seit er das Unternehmen im Jahr 2003 verlassen hat.

Wenn du denkst, dass dies bedeutet, dass es ein sehr traditionelles JRPG sein wird, nun, belohne dich mit ein paar Erfahrungspunkten, denn du liegst absolut richtig. In vielerlei Hinsicht spielt, sieht und klingt Fantasian wie ein JRPG aus einer alternativen Welt, in der die PS1 bis heute geblieben ist, komplett mit vorgerenderten Hintergründen, stacheligen Haaren und einer absolut urkomisch schlechten Sprachausgabe.

Das Voice-Over ist eine der wenigen neuen Funktionen in dieser Konsolenportierung, die auch eine einfachere Schwierigkeitseinstellung und 4K-Unterstützung auf neueren Konsolen und PCs bietet. Von dem Moment an, in dem ich das Spiel starte, kann ich sagen, dass es jeden Cent wert ist, den sie dafür bezahlt haben - was ich mir nicht viel vorstellen kann, da es schwer zu glauben ist, dass die meisten Charaktere von Profis gesprochen werden. Der Ton ist durcheinander, von unenthusiastischen Einzeilern, die eher zu einer automatisierten Kundendienst-Hotline passen, bis hin zu Zeilen, die mit dem ganzen Pathos eines ausgebildeten Shakespeare-Schauspielers vorgetragen werden - oft während der gleichen Dialogsequenz! Die meisten Dialoge sind extrem gestelzt, ohne jegliches Zusammenspiel zwischen den Schauspielern, und man muss sich fragen, ob es sich um einen absichtlichen Rückblick auf PS1-Titel wie Resident Evil handelt, oder ob dieses Remaster mit einem knappen Budget gemacht wurde.

Das Gleiche gilt für die meisten Aspekte des Spiels, und Ihr Spaß wird wahrscheinlich davon abhängen, ob Sie Fantasian als billigen mobilen Port oder als Rückkehr zu einfacheren Zeiten betrachten. Die Umgebungen basieren anscheinend auf gescannten Versionen handgefertigter Dioramen, aber das Endergebnis unterscheidet sich nicht wesentlich von frühen PlayStation-Pre-Renderings, und man ist sich nie ganz sicher, wo man am Ende von einem Bildschirm zum nächsten wechselt. Kämpfe können fast überall auf der Karte stattfinden, und sie sind streng rundenbasiert, wobei die Reihenfolge der Angriffe in der unteren linken Ecke angezeigt wird.

Obwohl die Präsentation sehr klassisch ist, wäre es unfair, die Entwickler dafür zu kritisieren, dass sie den Ideen treu geblieben sind, die sie selbst populär gemacht haben. Und es gibt auch einige geniale Konzepte. Eine davon ist die sogenannte Dimengeon, eine Funktion, mit der du Zufallskämpfe überspringen kannst. Stattdessen werden die Monster, gegen die du kämpfen sollst, zu einer Art Warteschlange hinzugefügt, und sobald sie voll ist, musst du sie alle auf einmal mit Hilfe zusätzlicher Fähigkeiten bekämpfen. Ich habe das in meiner halbstündigen Vorschau nicht wirklich erlebt, aber ich habe ein Monster getroffen, das nach Gegenständen hungert, was mich dazu zwang, die Kämpfe auf eine neue Art und Weise anzugehen. Apropos Kampfsystem: Ich fand es ziemlich fesselnd, mit schnellen Angriffsanimationen, einem flotten Menülayout und der zusätzlichen Dimension, dass man seine Angriffe in bestimmte Richtungen lenken kann, was zu Flächenschaden führt.

Die Vorschausitzung fand einige Stunden nach Beginn des Spiels statt, als wir ein Wüstengebiet durchquerten und der Endboss, ein riesiger Steingolem, mich in den Seilen hielt. Ich schaffte es, mich durchzuschlagen, aber das war nur dank einer, wie ich vermute, sehr großzügigen Versorgung mit Heilgegenständen für diese Sitzung. Meine Belohnung war eine weitere schlechte Sprachausgabe, aber auch eine ziemlich beeindruckende Zwischensequenz, die dem Produktionswert gerecht wurde, den man von einem Spiel im Stil von Final Fantasy erwartet. Kurz gesagt, wenn Sie ein Spiel spielen möchten, das die Uhr um etwa 20 Jahre zurückdreht, sollte Fantasian: Neo Dimension genau das Richtige für Sie sein, wenn es im vierten Quartal 2024 erscheint.

