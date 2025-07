Fans sind besorgt darüber, wie Star Wars Outlaws auf Switch 2 aussieht

HQ

Star Wars Outlaws hatte heute einen kurzen Auftritt bei der Nintendo Direct. Es gibt nichts Neues zu verkünden (wir kannten das Datum, den 4. September 2025), und es wird tatsächlich das erste Ubisoft-Spiel auf Switch 2 sein. Es wurde jedoch ein Trailer gezeigt... Und es war besorgniserregend.

Von den frühen Switch 2-Spielen von Drittanbietern wurden wir zu der Annahme verleitet, dass Spiele sehr ähnlich wie Spiele der aktuellen Generation aussehen würden, wenn auch mit einer niedrigeren Auflösung, wie z. B. Xbox Series S. Der Star Wars Outlaws -Trailer, der viel Gameplay auf Switch 2 zeigte, sieht jedoch deutlich schlechter aus als die Versionen, die im August 2024 für PS5, Xbox und PC veröffentlicht wurden.

Die Leistung, die Texturqualität, ähnelt eher dem, was Spiele wie The Witcher 3, Hogwarts Legacy und Doom Eternal auf Switch 1 sahen, als das, was CDPR mit Cyberpunk 2077 gemacht hat. Was ist passiert?

Nintendo hat heute ein kurzes Video neben dem Trailer veröffentlicht, in dem enthüllt wird, dass das Spiel einige exklusive Touch-Steuerelemente bietet und dass es vom finnischen Studio Ubisoft RedLynx entwickelt wird, mit wenig Erfahrung (ihre letzte Arbeit war die Portierung von The Division 2 auf Stadia...). Wenn Outlaws so aussieht, befürchten wir, wie die gemunkelte Version von Assassin's Creed Shadows aussehen könnte...