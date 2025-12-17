Fallout: Staffel 3 könnte Verbindungen zu Fallout 5 haben

HQ

Es sind erst ein paar Stunden vergangen, seit die zweite Staffel von Fallout Premiere hatte (und hier erfahren Sie, was wir von der ersten Folge hielten), aber die Arbeit an Staffel drei ist offenbar bereits in vollem Gange. Dies wurde von Bethesda-Veteran und Executive Producer Todd Howard in einem Interview mit Variety enthüllt.

Aber er verrät auch ein weiteres interessantes Detail, nämlich dass Teile der dritten Staffel in zukünftigen Spielen auf die eine oder andere Weise auftauchen könnten:

"Für uns auf der Spiel- und TV-Show-Seite schreiben wir gerade Staffel 3. Wir führen jetzt diese Gespräche darüber, was wir in Staffel 3 für die TV-Serie machen und welche Elemente wir in unsere Spiele einbringen können, wenn es herauskommt, die sich nicht gezwungen oder unecht anfühlen."

Es scheint also, dass einige der Ereignisse in der dritten Staffel der Serie Konsequenzen für Fallout 5 haben könnten (das allerdings wahrscheinlich nicht auf dieser Seite des Jahres 2030 veröffentlicht wird), wahrscheinlich in Form von Menschen, die man trifft, Nebenquests, Orte, die wir besuchen können, Gegner, gegen die man kämpfen kann, und/oder vielleicht sogar etwas, das mit der Hauptgeschichte zu tun hat.

Der Schöpfer der Serie, Graham Wagner, hat zuvor gesagt, dass er Fallout als offiziellen Teil des Universums betrachtet, daher ist es vielleicht nicht ganz überraschend, dass es nun stärker mit den Spielen verbunden zu sein scheint. Wir könnten hinzufügen, dass dies ungefähr derselbe Ansatz ist, den James Gunn für zukünftige DC-Spiele anwenden möchte, und dass Amazon sich auf die kürzlich angekündigten Tomb Raider-Spiele (Tomb Raider: Legacy of Atlantis und Tomb Raider: Catalyst) sowie die kommende TV-Serie mit Sophie Turner als Lara Croft wendet, die ebenfalls ein gemeinsames Universum beinhaltet.