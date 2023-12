Der Fallout-Showrunner sieht die Serie als Fallout 5

HQ

Wir alle wissen, dass ein fünftes Fallout-Spiel weit, weit entfernt ist. Wenn man bedenkt, dass The Elder Scrolls VI der nächste Titel ist, an dem Bethesda Game Studios arbeitet, und der frühestens um 2028 zu kommen scheint, bestätigt es ziemlich genau, dass Fallout 5 danach auf den Plan steht, es wird einen Start Mitte der 2030er Jahre anstreben.

Glücklicherweise können Sie, wenn Sie ein wenig aufgeschlossen sind, stattdessen woanders nach dem fünften Fallout-Teil suchen. Der Showrunner der kommenden Prime Video-Serie tut genau das.

Showrunner Graham Wagner sagte bei einem Panel auf der CCXP am Wochenende (danke, IGN): "Wir haben nicht mit Charakteren aus den Spielen angefangen. Wir legen die Dinge danach fest. Wir haben uns gesagt, das ist Fallout 5, das ist nur eine weitere Installation, und wir fangen mit Neuschnee an."

Die Fallout-Serie unterscheidet sich stark von dem, was wir bisher von der Serie gesehen haben, vor allem, wenn man bedenkt, dass sie der Geschichte neuer Charaktere aus einem neu erkundeten Tresor (Vault 33) folgt, und das alles an der Westküste Amerikas und in Los Angeles, einer Stadt, die die Spiele noch nie zuvor besucht haben.

Falls ihr es noch nicht getan habt, solltet ihr euch den Fallout-Trailer unten ansehen.