Fallout: Staffel 2 - Folge 1 (Prime Video)

Es sind knapp anderthalb Jahre vergangen, seit wir das Vergnügen hatten, uns auf dem Sofa einzukuscheln und kopfüber in die kompromisslose, postapokalyptische Welt der Fallout-Spiele einzutauchen. Und die meisten von uns würden wahrscheinlich zustimmen, dass das, was vorher wie eine fantastisch schlechte Idee klang, aus dem moralisch komplexen Franchise eine TV-Serie zu machen, eine große Überraschung war. Tatsächlich war Fallout ein echter Herausrager unter der bereits soliden TV-Serie des letzten Jahres. Weitläufig, skurril, charmant und behält Ton und Humor.

Kurz gesagt, die Showrunner Graham Wagner und Geneva Robertson-Dworet schafften das scheinbar Unmögliche – das Wesen von Fallout einzufangen und ihm gerecht zu werden – und setzten sogar die Messlatte fast unangenehm hoch. Ich freue mich daher berichten zu können, dass sich an der zweiten Staffel nichts geändert hat, die mehr oder weniger genau dort ansetzt, wo die Serie letztes Jahr aufgehört hat, und wenn diese erste Folge als Hinweis auf das Kommende gilt, können wir erneut erwarten, mit mehr vom Gleichen verwöhnt zu werden.

Fallout strotzt vor Selbstvertrauen und die Macher haben eine klare Vision, an der sie festhalten. Es gibt keinen Hauch von Nervosität oder Stress, kein Grund, sich durch großspurige Actionszenen oder schockierende narrative Wendungen durchzusetzen. Die Staffelpremiere verlangt keine Aufmerksamkeit, sondern verläuft in einem sehr gemächlichen Tempo, nimmt sich Zeit und lässt das Material atmen. Wie zuvor balanciert die Serie das Dunkle, manchmal fast nihilistische, mit einem trockenen und derben Humor, passend zu dem, was die Spiele bieten.

Mit anderen Worten: Der Ton ist sofort gesetzt, und nach einer kurzen Rückblick auf die letzte Staffel werden wir direkt ins Chaos geworfen, komplett mit kitschigen Retro-Ästhetiken, menschlichem Elend und unangenehm optimistischen Slogans, die versuchen, die Apokalypse zu romantisieren. Aber am besten ist, dass Fallout jetzt mehr denn je es wagt, die Szenen für sich sprechen zu lassen und einem als Zuschauer vertraut. Es gibt keine unnötige Erklärung oder stilvolle Exposition. Nein, Fallout setzt voraus, dass du zuhören, sehen, denken und analysieren kannst. Denn während die erste Staffel gelegentlich innehalten und Dinge klären musste, von der Bruderschaft des Stahls bis zu Vault-Tec als Unternehmen, geschieht diesmal meist organischer. Die Figuren handeln aus Erfahrung statt aus Exposition, die Konsequenzen der letzten Staffel bleiben im Hintergrund und festigen dieses wichtige Gefühl von Kontinuität.

Außerdem liegt ein klarer Schwerpunkt darauf, die Charaktere von Anfang an zu vertiefen. Lucy, Hank, Howard und andere werden durch kleine, aber nicht unbedeutende Details neu etabliert und weiter ausgearbeitet, und es gibt hier eine reife Zurückhaltung, die einen wirklich anspricht und tiefer in die brutale Welt hineinzieht – die sich glücklicherweise auf das kleine statt auf groß angelegte epische Dramas konzentriert. Wir alle wissen bereits, was auf dem Spiel steht, und brauchen keine Erinnerung. Was die Schöpfer der Serie zum Glück auch wissen.

Aber der Fokus auf die Figuren bedeutet nicht, dass die Welt um sie herum überschattet wird, ganz im Gegenteil. Die Umgebungen sind reicher denn je und strotzen vor Details, groß wie klein. Es ist schmutzig, es ist roh, vielleicht sogar noch herrlicher als zuvor, aber vor allem fühlt es sich echt an. Die Welt hat wieder ein sehr erdiges Flair und alles – von den Dünen über die verfallenen, verfallenen Gebäude bis hin zu den Bögen – fühlt sich wie echte Orte an. Frei von digitalem Herumprobieren. Wenn überhaupt, möchte man oft einfach innehalten und alles anstarren, was im Hintergrund gemalt ist, all die kleinen Elemente – von den Schildern und Plakaten mit ihren skurrilen Texten bis zu den springenden Flöhen in der Suppe. Man ist völlig überwältigt davon, wie viel Zeit scheinbar darauf verwendet wurde, die Fallout-Welt wirklich zum Leben zu erwecken.

Der Humor, wie bereits erwähnt, ist ebenfalls erhalten. Wenn möglich, ist es jetzt noch schärfer und saurer. Du lachst, obwohl du es nicht solltest, es ist unangenehm, aber gleichzeitig absolut wunderbar und es fühlt sich natürlicher an als je zuvor. Klar, der mürrische Dialog ist immer noch da, aber ein Großteil der Absurdität kommt auch von den Situationen als Ganzes. Unbeholfen, aber charmant, und als Fallout-Nerd fällt es schwer, das alles nicht zu schätzen – die Leidenschaft und Hingabe zum Ausgangsmaterial sind gelinde gesagt beeindruckend. Ebenso möchte ich das Tempo dieser ersten Folge loben, das zugegebenermaßen für manche etwas langsam wirken mag, aber der Welt und den Figuren wirklich Raum gibt, ihr Ding zu machen.

Denn wenn der Abspann nach knapp einer Stunde läuft, will man einfach mehr. Es ist ein gemächlicher und zurückhaltender Anfang, der sich erneut auf Satire, Machtmissbrauch und den kleinen Mann konzentriert. Statt brüllender Mutanten, Feuergefechte und Soldaten in Powerrüstung – mehr oder weniger genau das, was ich mir erhofft hatte, und noch viel mehr. Ein nahezu perfekter Start, der sich vertieft, anstatt sich selbst zu übertreffen, und der, während er seinen Ton beibehält, einen unvergleichlichen Respekt sowohl für das Ausgangsmaterial als auch für das Publikum zeigt. Willkommen zurück in der Wildnis.