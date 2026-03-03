Fallout: New Vegas Remaster-Hoffnungen entfachen sich erneut, während der Entwickler den Ladebildschirm teasiert

HQ

Da Fallout auf Amazon Prime Video so erfolgreich war, hofften viele Fans, dass der enorme Hype der Serie vielleicht zu einem Remaster eines alten Klassikers führen würde. Da Fallout noch 5 Jahre entfernt ist, können wir uns nur ein Remaster oder Remake wünschen – im Stil von The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

Über GamesRadar hat uns der Entwickler Iron Galaxy kürzlich mit einem LinkedIn-Beitrag Hoffnung auf ein solches Remaster gegeben. "Heute ist unser Firmentreffen im Februar. Es ist Zeit, nachzuholen, was das Unternehmen gemacht hat und was als Nächstes für IG ansteht", heißt es in dem Beitrag, der ein Bild eines Monitors mit dem New Vegas Ladebildschirm enthält.

Das klingt nach einem ziemlich eindeutigen Hinweis darauf, woran IG arbeitet, aber angesichts der vielen Male wurde das Fallout: New Vegas Remaster bestätigt, angeteasert oder versprochen, ist es schwer zu glauben, dass wir sagen können, dass es kommt, bevor es offiziell enthüllt ist. Schließlich war es beim letzten Mal, als wir einen Countdown für das sahen, was alle für ein Remaster hielten, einfach eine 15. Jubiläumsausgabe des Originalspiels.