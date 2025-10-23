Fallout: New Vegas Bundle zum 15-jährigen Jubiläum angekündigt

HQ

Obwohl zum Zeitpunkt des Schreibens noch keine Bilder verfügbar sind, wurde uns versprochen, dass die Bethesda Gear Store ein Fallout: New Vegas 15th Anniversary Bundle enthalten werden, wenn Sie dies lesen.

Er sollte Folgendes enthalten:



Fallout: New Vegas: PC-Code der Ultimate Edition



Victor Statue (8" PVC): Der freundliche Securitron steht aufrecht und ist bereit zu rollen



Doc Mitchell's Evaluation Cards (8x8 Cardstock-Set): Direkt von Ihren ersten Momenten in Goodsprings, ein wahres Stück New Vegas-Geschichte



Vault Boy Enamel Pin (1,5"): Vault Boy stapelt die Gewinnchancen mit Pokerchips in der Hand



Mojave Express Patch (3,5" × 1,9"): Gewebt, aufbügelbar und voller Ödland-Charme



NCR Recon Patch (3,25" × 3,5"): Gewebte, aufbügelbare Insignien der feinsten Republik Kaliforniens



Collector's Big Box: Eine exklusiv für das Jubiläum entworfene Display-Box im Retro-Stil



Dies ist eine ganz andere Sichtweise als die ursprüngliche Collector's Edition, die stark in den Glücksspielteil des Spiels einflossen, einschließlich Pokerchips und Spielkarten sowie Spielkarten.

Fallout: New Vegas kam vor 15 Jahren heraus und ist bekannt für seine großartigen DLCs und seine fantastische Erzählung, während es einige der dunkleren Seiten des Ödlands umfasst und eine großartige Hintergrundgeschichte für das Franchise bietet, zusammen mit der Ausarbeitung einiger der wichtigsten kriegerischen Fraktionen im Ödland.