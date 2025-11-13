Gerücht: Es sieht so aus, als würden wir doch ein Fallout: New Vegas Remastered bekommen

HQ

Wir haben kürzlich berichtet, dass Bethesda nach eigenen Angaben an mehreren Fallout-Projekten arbeitet. Eines davon ist natürlich Fallout 5, aber das wird voraussichtlich noch mindestens 5-10 Jahre entfernt sein (erstmal muss das unendliche Projekt The Elder Scrolls VI veröffentlicht werden, um es milde auszudrücken...), aber danach können wir nur spekulieren.

Nach dem großen Microsoft-Leak im Zusammenhang mit der Übernahme von Activision Blizzard gab es jedoch Gerüchte, dass Bethesda an Remastern von Fallout 3 und The Elder Scrolls IV: Oblivion arbeitet - und letzteres stellte sich als wahr heraus, als The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Anfang des Jahres veröffentlicht wurde. Das erhöht natürlich auch die Chancen auf Fallout 3 Remastered.

Aber vielleicht ist noch mehr als das im Entstehen. Als ein X-Benutzer gestern ein Fallout 3-Gerücht teilte und sich darüber beklagte, dass Fallout: New Vegas kein Remaster bekommen würde, tauchte der Windows Central-Editor Jez Corden auf und antwortete kurz und bündig: "nv kommt auch."

Mehr hatte er nicht zu sagen, aber wenn man bedenkt, dass er normalerweise ein gutes Gespür dafür hat, was Microsoft und ihre Studios vorhaben, und eine solide Erfolgsbilanz bei Leaks hat, könnten wir es wagen, zumindest ein wenig hoffnungsvoll zu sein, was ein New Vegas-Remaster angeht - oder was denkst du?