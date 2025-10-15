Fabio Paratici wird nach 30-monatiger Fußballsperre Sportdirektor bei Tottenham Hotspur

HQ

Fabio Paratici, Fußballdirektor und ehemaliger Fußballer italienischer Klubs, wurde zum Sportdirektor des Premier-League-Klubs Tottenham Hotspur ernannt, nachdem er eine 30-monatige Sperre des italienischen Fußballverbands (FIGC) beendet hatte, die später von der FIFA weltweit verlängert wurde.

Paratici wurde bei seinem ehemaligen Verein Juventus, wo er elf Jahre lang als Fußballfunktionär tätig war, bis er 2021 zu den Spurs wechselte, wegen falscher Buchhaltung und finanzieller Vergehen für schuldig befunden. Er musste 2023 zurücktreten, als die FIFA seine Sperre für den italienischen Verband verlängerte. Unmittelbar nach Ablauf seiner Sperre kehrt er in den englischen Klub zurück, aber nicht allein.

Der Verein gab heute bekannt, dass sich Paratici die Rolle des Sportdirektors mit Johan Lange teilen wird, eine Partnerschaft, die "einen fortschrittlichen Ansatz für den modernen Fußballbetrieb widerspiegelt, der zwei bewährte Führungspersönlichkeiten mit komplementärer Erfahrung und einem Engagement für Zusammenarbeit und Innovation vereint."