Fabio Fognini gibt nach Fünf-Satz-Thriller gegen Alcaraz seinen Rücktritt bekannt

Der italienische Tennisspieler Fabio Fognini kündigte eine Woche nach seinem letzten Spiel, einem Erstrunden-Aus gegen Carlos Alcaraz in Wimbledon, seinen Rücktritt vom Tennis an, das dennoch als eines seiner schönsten Matches in Erinnerung bleiben wird und den aktuellen Wimbledon- und Roland-Garros-Champion am 30. Juni in einem Fünf-Satz-Thriller an seine Grenzen brachte.

"Heute ist etwas Offizielles. Ich verabschiede mich von allen", sagte Fognini während einer Pressekonferenz in London. "Es war die perfekte Art, sich von diesem Sport zu verabschieden. Ich war in der Lage, in einer Ära zu spielen, die wahrscheinlich die beste Ära für immer in diesem Sport sein wird."

"Ich habe gegen Roger gespielt, gegen Rafa, gegen Nole. Einen Slam zu gewinnen war für mich unmöglich. Ich muss ehrlich sein", sagte der Italiener, der 2019 einmal die Nummer 9 der Welt erreichte. Er fügte hinzu, dass sein Traum, beim Monte-Carlo Masters 1000 im nächsten Jahr in den Ruhestand zu gehen, unmöglich sei.

Fognini gewann das Monte-Carlo Masters 2019, seinen größten Erfolg, indem er Dušan Lajović im Finale und Zverev und Nadal in den Runden zuvor besiegte. Sein bestes Ergebnis bei einem Grand Slam war das Viertelfinale von Roland Garros 2011. Er gewann 9 ATP-Titel und liegt mit einem Preisgeld von 18,9 Millionen US-Dollar auf Platz 36 der ewigen Wertung.