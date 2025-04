FA Cup-Halbfinale und möglicher Sieg in der Liverpool Premier League, alles an einem Wochenende

HQ

Die Fußballfans in England werden ihre Aufmerksamkeit auf zwei wichtige Ereignisse konzentrieren müssen. Auf der einen Seite die mehr als wahrscheinliche Krönung von Liverpool zum Premier-League-Meister, die am Sonntag stattfinden würde, wenn sie es schaffen, einfach zu gewinnen oder unentschieden zu spielen, unabhängig davon, was Arsenal tut. Und wenn man bedenkt, dass sie in diesem Jahr nur zwei Ligaspiele verloren haben, ist es höchst unwahrscheinlich, dass das passieren wird.



Liverpool - Tottenham (27. April, Sonntag, 16:30 Uhr BST, 17:30 Uhr MESZ)



Auf der anderen Seite das FA-Cup-Halbfinale, das in diesem Jahr sehr interessant ist, ohne Giganten (weder Liverpool, noch Arsenal, noch Chelsea), außer Manchester City, das nach einer enttäuschenden Saison die Chance auf Wiedergutmachung hat und sich viel früher von der Premier und Champions League verabschiedet, als es die "Bürger" von Guardiola gewohnt waren, Haaland, Rodri und Co.

Diese vier Mannschaften spielten ihre Spiele Anfang dieser Woche, wobei Manchester City (nur vorübergehend) auf dem dritten Platz schlief, zum ersten Mal seit November in den Top 3, und den Champions-League-Plätzen für das nächste Jahr näher kommt.

Datum und Uhrzeit des FA-Cup-Halbfinales