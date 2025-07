Expeditions: A MudRunner Game bringt Schnee, Schlamm und Geheimnisse in Staffel 3

HQ

Saber Interactive und Focus Entertainment haben gerade ihre dritte saisonale Erweiterung für die Offroad-Simulation Expeditions: A MudRunner Game mit dem Titel Season 3: Icy Shores veröffentlicht. Dieses Mal geht es tief in die Karpaten, genauer gesagt in die Transsilvanischen Alpen, wo das Tauwetter im Frühling das zerklüftete Gelände in ein schlammiges, gefrorenes Chaos verwandelt hat. Die neue Karte ist vollgepackt mit glatten Hängen, Flussbetten, Höhlensystemen und uralten Ruinen - ein Traum für Spieler, die von präziser Navigation und langsamem, methodischem Fortschritt leben.

Wenn ihr den Year Pass besitzt, erhaltet ihr außerdem Zugang zu drei neuen Fahrzeugen: dem TUZ 302 Capricorn (ein wendiges Spähauto), dem Haukka NS-420 (einem experimentellen Offroad-Biest) und dem KRS 63 Pathfinder (einem schweren Lkw für ernsthafte Transporte). Darüber hinaus erhalten alle Spieler zwei kostenlose Unterstützungsdrohnen - eine zum Ankern und eine zur Aufklärung - die zusätzliche Unterstützung bei Expeditionen bieten.

Auch das Basismanagement wurde durch zwei neue Spezialisten verbessert: einen Mechaniker, der den Energieverbrauch reduziert, und einen Manager, der dein Expeditionsbudget aufbessert.

Auch die Gameplay-Mechanik hat einen schönen Feinschliff erhalten: Die Reibungsphysik ist jetzt realistischer, das Radarsystem benötigt Strom, um zu funktionieren, und Koop-Elemente wie die Benutzeroberfläche und der gemeinsame Fortschritt wurden verbessert. Außerdem ist ein lang ersehntes Feature endlich da – individuelle Fahrzeuglackierungen. Jetzt können Sie sich stilvoll in den Schlamm stürzen.

Die Erweiterung ist ab sofort auf allen Plattformen erhältlich: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC (Steam/Epic). Egal, ob du durch Schlamm wanderst oder in uralten Höhlen nach Höhlen suchst, dieses Update ist bereit, dein Rig – und deine Geduld – an deine Grenzen zu bringen.