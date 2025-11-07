Ex-NFL-Superstar Antonio Brown an die USA ausgeliefert, wo er wegen versuchten Mordes zweiten Grades angeklagt wird

HQ

Viele Jahre lang war es schwierig, einen besseren Wide Receiver als Antonio Brown in der National Football League (NFL) zu finden. Während seiner Zeit bei der Pittsburgh Steelers war er immens produktiv und lieferte Hall of Fame Zahlen, aber als er älter wurde, begannen die Dinge sauer zu werden, und schließlich fand sich der Star dabei, wie er geschnitten wurde, von verschiedenen Teams unter Vertrag genommen und dann wieder geschnitten wurde. In seinen letzten Momenten auf einem NFL-Spielfeld stürmte er mitten in einem Spiel zwischen Tampa Bay Buccaneers und New York Jets davon, bei dem er sich bis auf die Hosen auszog und verschwand, um nie wieder ein NFL-Spiel zu spielen...

Browns Absturz in Ungnade wurde durch andere Dramen nur noch verschlimmert, darunter Verhaftungen und Schlägereien, darunter zuletzt im Mai, als er in eine Auseinandersetzung verwickelt war, bei der er die Waffe eines Sicherheitsbeamten nahm und zwei Schüsse auf einen Mann abgab, mit dem er sich kurz zuvor gestritten hatte. Zu diesem Zeitpunkt wurden keine Verhaftungen ausgesprochen, aber nach einer Untersuchung hat das Miami Police Department nun einen Haftbefehl erlassen.

Jetzt berichtet BBC Sport, dass Brown kürzlich in Dubai festgenommen und nach New Jersey ausgeliefert wurde, wo er festgehalten wird, bevor er in das Miami-Dade County Jail verlegt wird, um sich den gegen ihn erhobenen Anklagen zu stellen. Während Brown argumentiert, dass es sich um Notwehr handelte und dass er sich gegen versuchte Räuber verteidigte, ist die Polizei zu dem Schluss gekommen, dass es sich um versuchten Mord zweiten Grades handelte.