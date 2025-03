Ex-FIFA-Präsident Joseph Blatter und Ex-UEFA-Präsident Michel Platini vom Korruptionsvorwurf freigesprochen

HQ

Joseph Blatter, ehemaliger FIFA-Präsident, der 2015 inmitten der Korruptionsskandale zurückgetreten war, ist von der Anklage wegen Betrugs im Zusammenhang mit einer Zahlung von 2 Millionen Schweizer Franken (2 Millionen Euro) freigesprochen worden, die Blatter 2011 an den ehemaligen Fussballer und damaligen UEFA-Präsidenten Michel Platini geleistet hatte. Beide Männer wurden 2022 freigesprochen, aber das Urteil wurde von der Schweizer Staatsanwaltschaft angefochten. Sie sind wieder geräumt worden.

Dieser Fall wurde von der Schweizer Staatsanwaltschaft untersucht, da sie den Verdacht hatte, dass Blatter eine betrügerische Zahlung gefälscht hatte, die "keine rechtliche Grundlage" hatte. Die Angeklagten sagten, das Geld sei eine verspätete Zahlung für die Arbeit gewesen, die Michel Platini - zwischen 1983 und 1985 dreimal Ballon d'Or - zwischen 1999 und 2002 als Berater für die FIFA geleistet hatte. Das Schweizer Bundesgericht hat gesagt, es handele sich um ein «Gentlemen's Agreement».

Die Untersuchung wurde 2015 eingeleitet, kurz nach dem Skandal, der die FIFA bis ins Stadion erschütterte und der damit endete, dass sich elf FIFA-Offizielle der CONMEBOL und der CONCACAF der Korruption und des Betrugs schuldig bekannten, einschließlich einer dramatischen Razzia in den FIFA-Büros in Zürich. Blatter wurde in diesem Skandal nicht angeklagt, sondern trat zurück, und mit ihm schwanden auch Platinis Hoffnungen auf seine Nachfolge als FIFA-Präsident.