Everton-Spieler wurde wegen Ohrfeige eines Mitspielers vom Platz gestellt, aber sein Trainer "gefällt es ziemlich gut".

Das Premier-League-Spiel zwischen Manchester United und Everton hat den Vereinen Headeachs verschafft. Zuerst natürlich für United, die trotz ihrer Überlegenheit in der 73. Minute keinen ihrer 23 Schüsse in ein Tor verwandeln konnten. Und Everton, trotz ihres 0:1-Sieges in Old Trafford, hatte das schockierende Bild, dass einer der eigenen mit einer direkten roten Karte vom Platz gestellt wurde... Nachdem er einem Teamkollegen geohrfeigt hat.

Idrissa Gana Gueye, 36-jähriger senegalesischer Mittelfeldspieler, stellte seinen Teamkollegen Michael Keane nach einer scheinbar sportlichen Misshandlung zur Rede: Gueye spielte einen Pass in der Erwartung, dass Keane ihn annimmt, doch stattdessen nahm United-Spieler Bruno Fernandes den Ball auf und schoss, verfehlte jedoch den Ball. Als Gueye seinen Mitspieler zurechtweisen wollte, schlägt er ihm scheinbar ins Gesicht, und der Schiedsrichter zeigt ihm die Rote Karte.

Gueye entschuldigte sich später über Instagram, da er wusste, dass ihm möglicherweise eine längere Strafe droht. "Ich möchte mich zuerst bei meinem Teamkollegen Michael Keane entschuldigen. Ich entschuldige mich auch bei meinen Teamkollegen, dem Personal, den Fans und dem Verein. Was passiert ist, spiegelt nicht wider, wer ich bin oder für welche Werte ich stehe. Emotionen können hochkochen, aber nichts rechtfertigt solches Verhalten. Ich werde dafür sorgen, dass es nie wieder passiert."

Allerdings sagte Everton-Trainer David Moyes, er "mag es ziemlich, wenn meine Spieler kämpfen", und erklärte, dass er wolle, dass seine Spieler hart sind und "nicht wollen, dass sie jemanden akzeptieren, der nicht gut genug spielt".