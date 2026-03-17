EUs Kallas fordert die USA und Israel auf, den Iran-Krieg zu beenden

HQ

Kaja Kallas forderte die Vereinigten Staaten und Israel auf, den Krieg mit dem Iran zu beenden, und warnte, dass der Konflikt weiter außer Kontrolle geraten könnte.

In Brüssel sagte Kallas, die Europäische Union arbeite mit Partnern aus dem Nahen Osten zusammen, um diplomatische Wege zur Beendigung der Kämpfe zu finden. Sie betonte, dass jede Rolle der EU bei der Sicherung der Straße von Hormus wahrscheinlich eher auf Verhandlungen als auf militärisches Engagement fokussiert sein werde.

Kallas räumte auch die wachsende Frustration in Europa über die US-Maßnahmen ein und sagte, der Block sei vor Kriegsbeginn nicht konsultiert worden. Trotzdem sagte sie, die EU fokussiere sich nun auf eine Deeskalation und warnte, dass anhaltende Unterbrechungen der Energieflüsse größere globale Wirtschafts- und Lebensmittelkrisen auslösen könnten.

Weiterführende Literatur: