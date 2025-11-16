Europäische Nationen, die bereits für die WM 2026 als qualifiziert oder "virtuell" qualifiziert bestätigt wurden

HQ

Es bleibt nur noch ein Spieltag für die WM-Qualifikationsspiele der europäischen Nationen: Von Sonntag, 16. November, bis Dienstag, 18. November, kennen wir die 12 Nationen, die als Sieger ihrer jeweiligen Gruppen die direkten Qualifikationsplätze erhalten. Vier weitere Nationen werden sich ebenfalls über Play-offs im März 2026 qualifizieren.

Aber erstmal, nach zehn Spieltagen (mit dem Finale der Nations League dazwischen) sind dies die drei Nationen, die sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert haben... Und die drei Nationen, die bereits "fast" qualifiziert sind:

Bestätigt als Gruppensieger qualifiziert:



Kroatien



England



Frankreich



Virtuell qualifiziert:



Schweiz: Qualifiziert, es sei denn, sie verlieren am Dienstag gegen Kosovo mit sechs oder mehr Toren Vorsprung



Spanien: Qualifiziert, es sei denn, sie verlieren am Dienstag mit sieben oder mehr Toren gegen die Türkei



Norwegen: Qualifiziert, es sei denn, sie verlieren am Sonntag gegen Italien mit neun Toren oder mehr



Im Moment haben wir drei qualifizierte Nationen und drei weitere, die sich mit ziemlicher Sicherheit als Gruppensieger qualifizieren werden. Es gibt aber auch einige Nationen, die sich die Play-off-Plätze zumindest gesichert haben:



Österreich



Bosnien und Herzegowina



Dänemark



Belgien



Deutschland



Italien



Kosovo



Niederlande



Nordirland (über den Weg in die Play-offs)



Polen



Portugal



Rumänien (über die Play-offs)



Schottland



Slowakei



Schweden (über die Play-offs)



Türkei



Alle WM-Qualifikationsspiele von Sonntag bis Dienstag, 16. bis 18. November

Sonntag, 16. November



Ungarn - Irland: 15:00 Uhr MEZ, 14:00 Uhr GMT



Portugal - Armenien: 15:00 Uhr MEZ, 14:00 Uhr GMT



Ukraine vs. Island: 18:00 Uhr MEZ, 17:00 Uhr GMT



Aserbaidschan - Frankreich: 18:00 Uhr MEZ, 17:00 Uhr GMT



Serbien - Lettland: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Albanien - England: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Italien - Norwegen: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Israel - Moldawien: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Montag, 17. November



Malta vs. Polen 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Tschechien - Gibraltar 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Niederlande vs. Litauen 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Deutschland - Slowakei 20.45 Uhr, 19.45 Uhr GMT



Nordirland - Luxemburg 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Montenegro - Kroatien 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Dienstag, 18. November



Rumänien vs. San Marino 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Weißrussland - Griechenland 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Bulgarien - Georgien 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Spanien - Türkei 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Schweden - Slowenien 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Wales - Nordmazedonien 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Kosovo - Schweiz 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Belgien - Liechtenstein 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Österreich - Bosnien und Herzegowina 20.45 Uhr MEZ, 19.45 Uhr GMT



Schottland - Dänemark 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT

