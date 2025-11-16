Europäische Nationen, die bereits für die WM 2026 als qualifiziert oder "virtuell" qualifiziert bestätigt wurden
Drei Nationen sind als qualifiziert bestätigt, drei weitere sind "virtuell" qualifiziert und sechs stehen noch aus...
Es bleibt nur noch ein Spieltag für die WM-Qualifikationsspiele der europäischen Nationen: Von Sonntag, 16. November, bis Dienstag, 18. November, kennen wir die 12 Nationen, die als Sieger ihrer jeweiligen Gruppen die direkten Qualifikationsplätze erhalten. Vier weitere Nationen werden sich ebenfalls über Play-offs im März 2026 qualifizieren.
Aber erstmal, nach zehn Spieltagen (mit dem Finale der Nations League dazwischen) sind dies die drei Nationen, die sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert haben... Und die drei Nationen, die bereits "fast" qualifiziert sind:
Bestätigt als Gruppensieger qualifiziert:
- Kroatien
- England
- Frankreich
Virtuell qualifiziert:
- Schweiz: Qualifiziert, es sei denn, sie verlieren am Dienstag gegen Kosovo mit sechs oder mehr Toren Vorsprung
- Spanien: Qualifiziert, es sei denn, sie verlieren am Dienstag mit sieben oder mehr Toren gegen die Türkei
- Norwegen: Qualifiziert, es sei denn, sie verlieren am Sonntag gegen Italien mit neun Toren oder mehr
Im Moment haben wir drei qualifizierte Nationen und drei weitere, die sich mit ziemlicher Sicherheit als Gruppensieger qualifizieren werden. Es gibt aber auch einige Nationen, die sich die Play-off-Plätze zumindest gesichert haben:
- Österreich
- Bosnien und Herzegowina
- Dänemark
- Belgien
- Deutschland
- Italien
- Kosovo
- Niederlande
- Nordirland (über den Weg in die Play-offs)
- Polen
- Portugal
- Rumänien (über die Play-offs)
- Schottland
- Slowakei
- Schweden (über die Play-offs)
- Türkei
Alle WM-Qualifikationsspiele von Sonntag bis Dienstag, 16. bis 18. November
Sonntag, 16. November
- Ungarn - Irland: 15:00 Uhr MEZ, 14:00 Uhr GMT
- Portugal - Armenien: 15:00 Uhr MEZ, 14:00 Uhr GMT
- Ukraine vs. Island: 18:00 Uhr MEZ, 17:00 Uhr GMT
- Aserbaidschan - Frankreich: 18:00 Uhr MEZ, 17:00 Uhr GMT
- Serbien - Lettland: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
- Albanien - England: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
- Italien - Norwegen: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
- Israel - Moldawien: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
Montag, 17. November
- Malta vs. Polen 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
- Tschechien - Gibraltar 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
- Niederlande vs. Litauen 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
- Deutschland - Slowakei 20.45 Uhr, 19.45 Uhr GMT
- Nordirland - Luxemburg 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
- Montenegro - Kroatien 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
Dienstag, 18. November
- Rumänien vs. San Marino 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
- Weißrussland - Griechenland 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
- Bulgarien - Georgien 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
- Spanien - Türkei 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
- Schweden - Slowenien 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
- Wales - Nordmazedonien 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
- Kosovo - Schweiz 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
- Belgien - Liechtenstein 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
- Österreich - Bosnien und Herzegowina 20.45 Uhr MEZ, 19.45 Uhr GMT
- Schottland - Dänemark 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT