Europa Universalis V Hands-On Vorschau: Paradies für Kartenmaler

Selbst mit meiner Zeit, die ich mit Europa Universalis V verbracht habe, bestehend aus einem meiner längsten Gamescom-Termine, glaube ich immer noch nicht, dass ich wirklich an der Oberfläche gekratzt habe, was dieses Spiel oder diese Franchise angeht. Ich kenne Civilization, Total War, aber Europa Universalis ist wirklich ein anderes Biest. Ich kann verstehen, warum manche sagen, dass es Dutzende von Stunden dauern kann, nur um die Grundlagen des Spiels zu lernen.

Paradox ist sich dessen jedoch bewusst und hat eine riesige Menge an Einarbeitungshilfen für neue Spieler und diejenigen entwickelt, die vielleicht nur ihr Gehirn ein wenig ausschalten möchten. Automatisierte Systeme, die deine Wirtschaft, deine Sozialpolitik und alles dazwischen übernehmen, können wie ein Licht ein- oder ausgeschaltet werden, was es dir ermöglicht, dich auf das zu konzentrieren, was du in Europa Universalis V tun möchtest, was wahrscheinlich darin besteht, die Karte in der Farbe deiner Startfraktion zu malen.

Das hört sich unglaublich einfach an, aber in Wirklichkeit ist in Europa Universalis V nichts einfach, sehr zur Freude der Fans. Paradox rühmt sich, dass dies das komplexeste Grand-Strategy-Spiel ist, und nachdem man sich das Spiel angesehen hat, ist es schwer, mit ihnen zu streiten. In diesem Spiel steckt eine zutiefst beeindruckende Forschung, die Hunderte von Jahren Geschichte abdeckt und aufzeigt, wie sie sich auf jede Fraktion auswirken werden, je nachdem, wen du spielst. Apropos, du kannst eine nahezu unzählige Anzahl von Königreichen, Grafschaften, Provinzen und mehr in Europa Universalis V spielen, was einmal mehr zeigt, wie viel Arbeit in dieses Spiel gesteckt wurde, um sicherzustellen, dass es ebenso genau wie strategisch ist. Kleine Städte aus England, die ich noch nie gesehen hatte, wurden neben Nationen und Stämmen der Neuen Welt gezeigt, so dass man wirklich mit der Geschichte spielen oder sie auf seine Weise verändern konnte.

Als ich den Entwickler fragte, wie historische Ereignisse in das Spiel einfließen, wurde mir klar, wie sehr die Geschichte dein Gameplay definiert, als würdest du die Kontrolle über eine echte Nation simulieren. Einzigartige Herausforderungen und Vorteile ergeben sich aus der realen Geschichte eines Landes und der Rolle, die es gespielt hat. Als wir zum Beispiel Portugal angriffen, wurde von uns erwartet, dass wir im 15. und 16. Jahrhundert auf Entdeckungsreise gingen, und wir haben dank unserer Küstenlage auch viele Vorteile für den Handel gewonnen. Trotz dieser natürlich platzierten Segen kannst du immer noch spielen, wie du willst, und sogar die Geschichte verändern, wenn du willst.

Es kann jedoch sein, dass es mehr als einen Spieler braucht, um das zu tun. Nehmen wir noch einmal das Beispiel Portugal. Wir könnten uns entscheiden, nicht in die Neue Welt einzumarschieren und uns stattdessen auf die Übernahme Europas zu konzentrieren, aber das bedeutet, dass wahrscheinlich immer noch eine andere Großmacht hinübersegeln wird, um unerforschte Länder zu kolonisieren. Hier gibt es einen endlosen Wiederspielwert, was nach nur einer Stunde Spielzeit sofort klar wird. Wähle eine starke und eine schwache Macht. Spiele ein Land, das historisch ist, oder definiere die Zeitlinie komplett neu. Es liegt an Ihnen, und diejenigen, die bereit sind, die Stunden in die Durchführung dieser Kampagnen zu investieren, werden über dieses Maß an Komplexität mehr als erfreut sein.

Ich könnte über die Rückkehr der Schieberegler aus EU III sprechen, oder über die Art und Weise, wie man seine Armeen verstärken kann, indem man sie als Söldner aussendet, um dann zu einem nach Hause zurückzukehren, oder wie ich mich in die endlosen Stunden eines Feldzugs hineinschlüpfen fühlte, indem ich 10 Minuten damit verbrachte, zu entscheiden, wo man am besten ein Skriptorium bauen sollte. Oder sogar die Art und Weise, wie das Kontrollsystem bedeutet, dass kleinere Länder einfach nicht einfach von größeren verschlungen werden, sondern diese Vorschau dann wahrscheinlich Tausende von Worten lang wäre.

Stattdessen werde ich mich mit dem Kern der EU V verabschieden, wenn so etwas möglich ist. Die schiere Größe der Welt und die Komplexität der Systeme, die hier angeboten werden, sind wirklich beeindruckend. Ich kann mich nicht im Detail zu den Änderungen am Wirtschaftssystem, der politischen Macht, dem Gleichgewicht zwischen Bauern und Adligen äußern, da ich nicht so vertraut mit dem Franchise bin, aber wenn man Stunden damit verbringt, sich über Schieberegler, Statistiken und eine Karte zu ergießen, die man in Farbe malen möchte, scheint es, als würde Europa Universalis V an den richtigen Stellen hingehen.

