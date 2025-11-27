Sport
Europa-Lega-Spiele am Donnerstag, den 27. November, und der kommende Spieltag im Dezember
Alle Europa-League-Spiele können Sie heute für Aston Villa, Roma, Betis, Celtic...
Die Europa League wird heute mit Spieltag 5 von 8 der Ligaphase fortgesetzt. Alle 36 Teams spielen heute in unterschiedlichen Situationen, aber mit denselben Zielen: genügend Punkte zu haben, um sich für die nächste K.-o.-Runde zu qualifizieren, sei es unter den Top 8 oder zwischen 9 und 24, um die Eliminierung zu vermeiden.
Dies ist der vorletzte Mathematiktag des Jahres für die UEFA Europa League, mit dem nächsten Spieltag am Donnerstag, den 11. Dezember. Dies sind alle Spiele, die Sie heute sehen können, mit Highlights wie Aston Villa gegen Young Boys, Roma gegen Midtjylland und Feyenoord gegen Celtic:
Europa-League-Spiele am Donnerstag, den 11. November:
Ab 18:45 MEZ, 17:45 GMT
- Roma gegen Midtjylland
- Aston Villa gegen Young Boys
- Porto gegen Nizza
- Viktoria Plzeň gegen Freiburg
- Fenerbahçe gegen Ferencváros
- Feyenoord gegen Celtic
- Lille gegen GNK Dinamo
- PAOK gegen Brann
- Ludogorets gegen Celta
Ab 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Bologna gegen Salzburg
- Crvena Zvezda gegen FCSB
- Los geht's: Eagles gegen Stuttgart
- Genk gegen Basel
- Maccabi Tel Aviv gegen Lyon
- Nottingham Forest gegen Malmö
- Panathinaikos gegen Sturm Graz
- Rangers gegen Braga
- Real Betis gegen Utrecht
Wirst du heute Abend ein Europa-League-Spiel sehen?