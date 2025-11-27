Europa-Lega-Spiele am Donnerstag, den 27. November, und der kommende Spieltag im Dezember

HQ

Die Europa League wird heute mit Spieltag 5 von 8 der Ligaphase fortgesetzt. Alle 36 Teams spielen heute in unterschiedlichen Situationen, aber mit denselben Zielen: genügend Punkte zu haben, um sich für die nächste K.-o.-Runde zu qualifizieren, sei es unter den Top 8 oder zwischen 9 und 24, um die Eliminierung zu vermeiden.

Dies ist der vorletzte Mathematiktag des Jahres für die UEFA Europa League, mit dem nächsten Spieltag am Donnerstag, den 11. Dezember. Dies sind alle Spiele, die Sie heute sehen können, mit Highlights wie Aston Villa gegen Young Boys, Roma gegen Midtjylland und Feyenoord gegen Celtic:

Europa-League-Spiele am Donnerstag, den 11. November:

Ab 18:45 MEZ, 17:45 GMT



Roma gegen Midtjylland



Aston Villa gegen Young Boys



Porto gegen Nizza



Viktoria Plzeň gegen Freiburg



Fenerbahçe gegen Ferencváros



Feyenoord gegen Celtic



Lille gegen GNK Dinamo



PAOK gegen Brann



Ludogorets gegen Celta



Ab 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Bologna gegen Salzburg



Crvena Zvezda gegen FCSB



Los geht's: Eagles gegen Stuttgart



Genk gegen Basel



Maccabi Tel Aviv gegen Lyon



Nottingham Forest gegen Malmö



Panathinaikos gegen Sturm Graz



Rangers gegen Braga



Real Betis gegen Utrecht



