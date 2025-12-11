Europa-League-Ergebnisse vom Spieltag 6: Wer würde sich heute Abend qualifizieren?

HQ

Die UEFA Conference League veranstaltete am Donnerstag, den 11. Dezember, Spieltag 6 von 8 Spieltagen der Ligaphase, bevor sie eine Winterpause einlegte. Die Ergebnisse bringen Aston Villa, laut Analytics der große Favorit auf den Sieg dieses Wettbewerbs, wieder unter die Top Drei: dritter Platz mit 15 Punkten, das gleiche Las Lyon und Midtjylland, nach fünf Siegen und einer Niederlage. Real Betis, letztes Jahr Zweiter in der Conference League, nachdem er gegen Chelsea verloren hat, liegt auf dem vierten Platz.

Tatsächlich haben sich die besten sechs Teams mit 14 oder 15 Punkten für die nächste Runde qualifiziert: Lyon, Midtjylland, Aston Villa, Real Betis, SC Freiburg und Ferencvaros. Die anderen beiden Teams, Braga und Porto, mit 13 Punkten, komplettieren die aktuellen Top 8 der Tabelle: Diese sind diejenigen, die sich direkt für das Achtelfinale qualifizieren würden.

Auf der anderen Seite der Tabelle ist Nice bereits ausgeschieden, hat null Punkte gewonnen und hat keine Chance, den 24. Platz zu erreichen...

Europa-League-Ergebnisse vom 11. Dezember



Young Boys 1-0 Lille



Dinamo Zagreb 1-3 Real Betis



Midtjylland 1-0 Genk



Utrecht 1-2 Nottingham Forest



Ferencváros 2-1 Rangers



Ludogorets 3-3 PAOK



Celta Vigo 1-2 Bologna



Schöner 0-1 Braga



Sturm Graz 0-1 Roter Stern Belgrad



Stuttgart 4-1 Maccabi Tel Aviv



Basel 1-2 Aston Villa



Celtic 0-3 Roma



Porto 2-1 Malmö



Lyon 2:1 Go Ahead Eagles



FCSB 4-3 Feyenoord



SC Freiburg 1-0 RB Salzburg



Panathinaikos 0-0 Viktoria Plzen



Brann 0-4- Fenerbahçe



Die Europa League wird erst am 22. Januar am vorletzten Spieltag wieder aufgenommen, gefolgt vom letzten Spieltag am 28. Januar, an dem wir die besten 8 Teams kennen, die sich für die letzten 16 qualifizieren, und die Teams zwischen 9 und 24, die im Februar die K.o.-Playoffs bestreiten.

Verfolgst du dieses Jahr die UEFA Europa League? Wer glaubst du, wird dieses Jahr gewinnen?