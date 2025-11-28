Europa-League-Ergebnisse nach Spieltag 5: Lyon deklassiert Tel Aviv; Aston Villa, Forest und Celtic triumphieren
Lyon besiegte Maccabi Tel Aviv im fünften Spieltag der Europa League mit 6:0 und steht an der Spitze.
Der fünfte Europa-League-Spieltag endete mit großen Ergebnissen für Olympique Lyon, Bologna, Lille, Nottingham Forest und Stuttgart, wobei Roma und Aston Villa knappe Siege errangen. Lyon deklassierte Maccabi Tel-Aviv mit 0:6 und steht an der Tabellenspitze, während Midtjylland seine erste Niederlage gegen Roma hinnehmen musste, die ihre Entwicklung nach zwei Niederlagen in Folge korrigierten.
Nottingham Forest holte sich zudem einen zweiten Sieg, brachte sie in die Tabellenmitte und erneuerte die Hoffnungen auf eine Qualifikation unter den Top 8, während Celtic einen Rückstand aufholte und Feyenoord (ein Wiederholungsspiel des Europapokalfinales 1970) besiegte und wieder die Play-off-Plätze erreichte.
Hier sind die Ergebnisse des fünften Spieltages der UEFA Europa League. Die acht Teams, die sich heute für die Runde der letzten 8 qualifizieren, sind Lyon, Midtjylland, Aston Villa, Freiburg, Real Betis, Ferencváros, Braga und Porto.
Ergebnisse Europa League Spieltag 5
- Roma 2-1 Midtjylland
- Aston Villa 2-1 Young Boys
- Porto 3-0 Schön
- Viktoria Plzeň 0:0 Freiburg
- Fenerbahçe 1-1 Ferencváros
- Feyenoord 1-3 Celtic
- Lille 4-0 GNK Dinamo
- PAOK 1-1 Brann
- Ludogorets 3-2 Celta
- Bologna 4-1 Salzburg
- Crvena Zvezda 1-0 FCSB
- Go Ahead Eagles 0-4 Stuttgart
- Genk 2-1 Basel
- Maccabi Tel-Aviv 0-6 Lyon
- Nottingham Forest 3:0 Malmö
- Panathinaikos 2-1 Sturm Graz
- Rangers 1-1 Braga
- Real Betis 2-1 Utrecht