Europa-League-Ergebnisse nach Spieltag 5: Lyon deklassiert Tel Aviv; Aston Villa, Forest und Celtic triumphieren

Der fünfte Europa-League-Spieltag endete mit großen Ergebnissen für Olympique Lyon, Bologna, Lille, Nottingham Forest und Stuttgart, wobei Roma und Aston Villa knappe Siege errangen. Lyon deklassierte Maccabi Tel-Aviv mit 0:6 und steht an der Tabellenspitze, während Midtjylland seine erste Niederlage gegen Roma hinnehmen musste, die ihre Entwicklung nach zwei Niederlagen in Folge korrigierten.

Nottingham Forest holte sich zudem einen zweiten Sieg, brachte sie in die Tabellenmitte und erneuerte die Hoffnungen auf eine Qualifikation unter den Top 8, während Celtic einen Rückstand aufholte und Feyenoord (ein Wiederholungsspiel des Europapokalfinales 1970) besiegte und wieder die Play-off-Plätze erreichte.

Hier sind die Ergebnisse des fünften Spieltages der UEFA Europa League. Die acht Teams, die sich heute für die Runde der letzten 8 qualifizieren, sind Lyon, Midtjylland, Aston Villa, Freiburg, Real Betis, Ferencváros, Braga und Porto.

Ergebnisse Europa League Spieltag 5



Roma 2-1 Midtjylland



Aston Villa 2-1 Young Boys



Porto 3-0 Schön



Viktoria Plzeň 0:0 Freiburg



Fenerbahçe 1-1 Ferencváros



Feyenoord 1-3 Celtic



Lille 4-0 GNK Dinamo



PAOK 1-1 Brann



Ludogorets 3-2 Celta



Bologna 4-1 Salzburg



Crvena Zvezda 1-0 FCSB



Go Ahead Eagles 0-4 Stuttgart



Genk 2-1 Basel



Maccabi Tel-Aviv 0-6 Lyon



Nottingham Forest 3:0 Malmö



Panathinaikos 2-1 Sturm Graz



Rangers 1-1 Braga



Real Betis 2-1 Utrecht

