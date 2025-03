Europa League: Alle Achtelfinalspiele in dieser und der nächsten Woche und wie man sie sehen kann

HQ

Die Europa League kehrt diese Woche mit dem Hinspiel des Achtelfinales zurück. Alle Spiele werden wie üblich am Donnerstag, 6. März, ausgetragen, das Rückspiel in der darauffolgenden Woche, Donnerstag, 13. März. Und dank der Auslosung und des neuen Formats wissen wir bereits, wer auf wem bis zum Finale in Bilbao treffen könnte.

In dieser Woche stehen großartige Spiele an, darunter ein sehr schwieriges K.-o.-Spiel für Manchester United und Athletic Club. Das sind alle Spiele des Hin- und Rückspiels des Achtelfinales der Europa League.

Europa-League-Spiele am Donnerstag, 6. März



AZ Alkmaar - Tottenham (18:45 Uhr, 17:45 Uhr)



Real Sociedad - Manchester United (18.45 Uhr, 17.45 Uhr)



FCSB - Lyon (18.45 Uhr, 17.45 Uhr)



Fenerbahçe - Rangers (18.45 Uhr, 17.45 Uhr)





Viktoria Pilsen - Lazio (21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT)



Bodø/Glimt vs Olympiacos (21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT)



Ajax - Frankfurt (21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT)



Roma vs Athletic Club (21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT)



Europa-League-Spiele am Donnerstag, 13. März



Athletic Club - Roma (18:45 Uhr, 17:45 Uhr)



Eintracht Frankfurt - Ajax (18:45 Uhr, 17:45 Uhr)



Lazio - Viktoria Pilsen (18:45 Uhr, 17:45 Uhr)



Olympiacos vs Bodø/Glimt (18:45 Uhr, 17:45 Uhr)





Lyon vs FCSB (21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT)



Manchester United - Real Sociedad (21:00 Uhr, 20:00 Uhr GMT)



Rangers vs Fenerbahçe (21:00 Uhr, 20:00 Uhr GMT)



Tottenham - AZ Alkmaar (21:00 Uhr, 20:00 Uhr GMT)



So sehen Sie das Achtelfinale der Europa League

Die UEFA Europa League wird, wie der Rest des europäischen Wettbewerbs, in der Regel auf kostenpflichtigen Kanälen übertragen, die von Land zu Land unterschiedlich sind:



Großbritannien: TNT Sports



Frankreich: Canal+



Italien: Sky



Spanien: Movistar



Schweiz: blau, SRG



Norwegen: Viaplay



Dänemark: Viaplay



Die vollständige Liste der Übertragungen finden Sie hier.