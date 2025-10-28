EuroLeague-Spielplan in dieser Woche: alle Spiele von Dienstag bis Freitag, Runden 7 und 8

HQ

Die EuroLeague wird diese Woche, zwischen Dienstag, dem 28. Oktober, und Freitag, dem 31. Oktober, mit den Runden 7 und 8 der Basketball-Liga fortgesetzt, vielleicht in einer der letzten Saisons, die noch vor der Unterbrechung der NBA Europe verbleiben. Trotz der Nachrichten, dass der europäische Zweig der neuen Liga lauter wird, konzentrieren sich die besten Basketballteams in Europa immer noch auf den privaten Wettbewerb, der sein 25-jähriges Bestehen feierte.

EuroLeague-Runde 7

Dienstag, 28. Oktober



Zalgiris vs. Virtus Bologna: 19:00 Uhr MEZ



Crvena zvezda vs. Lyon-Villeurbanne: 19:00 Uhr MEZ



Bayern München vs. Real Madrid: 20:00 Uhr MEZ



Panathinaikos vs. Maccabi Tel Aviv: 20:15 Uhr MEZ



Baskonia vs. Dubai: 20:30 Uhr MEZ



Barcelona vs. Mailand: 20:30 Uhr MEZ



Paris vs. Anadolu Efes: 20:45 Uhr MEZ



Valencia Basket vs. Fenerbahçe: 21:00 Uhr MEZ



Mittwoch, 29. Oktober



Hapoel Tel Aviv - Partizan: 19:00 Uhr MEZ



Olympiakos vs. Monaco: 20:15 Uhr MEZ



EuroLeague-Runde 8

Donnerstag, 30. Oktober



Zalgiris vs. Lyon-Villeurbanne: 19:00 Uhr MEZ



Maccabi Tel Avi vs. Crvena zvezda: 20:05 Uhr MEZ



Bayern München vs. Virtus Bologna: 20:30 Uhr MEZ



Valencia Basket vs. Dubai: 20:30 Uhr MEZ



Mailand vs. Paris: 20:30 Uhr MEZ



Real Madrid vs. Fenerbahçe: 21:00 Uhr MEZ



Freitag, 31. Oktober



Monaco vs. Panathinaikos: 19:00 Uhr MEZ



Olympiakos vs. Hapoel Tel Aviv: 20:15 Uhr MEZ



Baskona vs. Anadolu Efes: 20:30 Uhr MEZ



Partizan vs. Barcelona: 20:30 Uhr MEZ



