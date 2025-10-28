Sport
EuroLeague-Spielplan in dieser Woche: alle Spiele von Dienstag bis Freitag, Runden 7 und 8
Dies sind die kommenden Spiele in der EuroLeague in dieser Woche.
HQ
Die EuroLeague wird diese Woche, zwischen Dienstag, dem 28. Oktober, und Freitag, dem 31. Oktober, mit den Runden 7 und 8 der Basketball-Liga fortgesetzt, vielleicht in einer der letzten Saisons, die noch vor der Unterbrechung der NBA Europe verbleiben. Trotz der Nachrichten, dass der europäische Zweig der neuen Liga lauter wird, konzentrieren sich die besten Basketballteams in Europa immer noch auf den privaten Wettbewerb, der sein 25-jähriges Bestehen feierte.
EuroLeague-Runde 7
Dienstag, 28. Oktober
- Zalgiris vs. Virtus Bologna: 19:00 Uhr MEZ
- Crvena zvezda vs. Lyon-Villeurbanne: 19:00 Uhr MEZ
- Bayern München vs. Real Madrid: 20:00 Uhr MEZ
- Panathinaikos vs. Maccabi Tel Aviv: 20:15 Uhr MEZ
- Baskonia vs. Dubai: 20:30 Uhr MEZ
- Barcelona vs. Mailand: 20:30 Uhr MEZ
- Paris vs. Anadolu Efes: 20:45 Uhr MEZ
- Valencia Basket vs. Fenerbahçe: 21:00 Uhr MEZ
Mittwoch, 29. Oktober
- Hapoel Tel Aviv - Partizan: 19:00 Uhr MEZ
- Olympiakos vs. Monaco: 20:15 Uhr MEZ
EuroLeague-Runde 8
Donnerstag, 30. Oktober
- Zalgiris vs. Lyon-Villeurbanne: 19:00 Uhr MEZ
- Maccabi Tel Avi vs. Crvena zvezda: 20:05 Uhr MEZ
- Bayern München vs. Virtus Bologna: 20:30 Uhr MEZ
- Valencia Basket vs. Dubai: 20:30 Uhr MEZ
- Mailand vs. Paris: 20:30 Uhr MEZ
- Real Madrid vs. Fenerbahçe: 21:00 Uhr MEZ
Freitag, 31. Oktober
- Monaco vs. Panathinaikos: 19:00 Uhr MEZ
- Olympiakos vs. Hapoel Tel Aviv: 20:15 Uhr MEZ
- Baskona vs. Anadolu Efes: 20:30 Uhr MEZ
- Partizan vs. Barcelona: 20:30 Uhr MEZ
Wirst du diese Woche EuroLeague schauen?