HQ

Die neuesten Nachrichten über die Europäische Union . Die Europäische Union hat laut einem neuen Bericht der Europäischen Verteidigungsagentur ihr bisher höchstes Niveau bei den Verteidigungsausgaben (343 Milliarden Euro) erreicht und damit frühere Prognosen übertroffen und einen klaren Aufwärtstrend für 2025 markiert.

Vor allem durch Investitionen in Ausrüstung und Forschung haben im vergangenen Jahr fast alle Mitgliedsstaaten ihren Militärhaushalt aufgestockt, mit nur wenigen Ausnahmen. Bei den weltweiten Verteidigungsausgaben rangiert der Block nun knapp hinter den USA, weit vor Russland und China.

Dieser Anstieg spiegelt nicht nur die Auswirkungen des anhaltenden Krieges in der Ukraine wider, sondern auch einen Wandel in der EU-Politik, bei dem Brüssel eine aktivere Rolle bei der Koordinierung grenzüberschreitender Projekte und Finanzierungen spielt. Gleichzeitig gehen Analysten davon aus, dass sich das Muster steigender Budgets fortsetzen wird.

"Europa gibt Rekordsummen für Verteidigung aus, um die Sicherheit unserer Bürger zu gewährleisten, und wir werden hier nicht aufhören", sagte Kaja Kallas. "Verteidigung ist heute kein Nice-to-have, sondern grundlegend für den Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger. Dies muss die Ära der europäischen Verteidigung sein."