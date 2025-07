Es wird nicht erwartet, dass LeBron James die Los Angeles Lakers verlässt und würde einen neuen NBA-Rekord aufstellen

HQ

Nachdem er am Ende der letzten Saison mit den Los Angeles Lakers aus den Play-offs ausgeschieden war, gab LeBron James zu, dass er immer noch über seine Zukunft nachdenkt: "Darauf habe ich keine Antwort. Ich werde mich mit meiner Familie, meiner Frau und meiner Selbsthilfegruppe zusammensetzen und einfach darüber reden und sehen, was passiert", sagte er und ließ damit angesichts seines Alters die Tür für einen Ruhestand offen. Er wird am 30. Dezember 41 Jahre alt und verbrachte einen großen Teil der letzten Saison damit, alle möglichen NBA-Rekorde zu brechen, von denen die meisten mit seinem Alter zusammenhingen.

Wir haben jedoch eine gute Nachricht: Anscheinend wird der GOAT voraussichtlich auch in der Saison 2025/26 bei den Los Angeles Lakers bleiben, wie The Athletic (via Reuters) berichtet. Die Lakers und James haben Berichten zufolge keine Gespräche über einen Trade oder Buyout geführt, und es wird erwartet, dass er sich wie gewohnt im Herbst mit den Lakers im Trainingslager meldet.

Sie fügen hinzu, dass es keine Anzeichen dafür gebe, dass James gehen wolle, fügen sie hinzu, trotz einiger Gerüchte, die anscheinend unbegründet waren. Es wäre wirklich seltsam, wenn James sich entscheiden würde, seine Karriere woanders zu beenden, vor allem jetzt, da das Team mit Luka Doncic, einem Star für die Gegenwart und Zukunft, verstärkt wurde. Und seine Statistiken sind für einen Spieler seines Alters ungewöhnlich, mit durchschnittlich 24,4 Punkten, 7,8 Rebounds und 8,2 Assists in der letzten Saison. Es sieht so aus, als würde James eine 23. Staffel machen, einen neuen Rekord, bevor er seine Schauspielkarriere verfolgt...