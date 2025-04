Es ist wieder Champions League Woche! Zeiten und was man vom Viertelfinale erwarten kann

HQ

Die Herren Champions League kehren diesen Monat zurück, bereits mit den letzten Phasen des Wettbewerbs, beginnend mit den Hinspielen des Viertelfinales. Für viele Fußballfans ist dies der Zeitpunkt, an dem der Wettbewerb wirklich spannend wird: In etwas mehr als einer Woche werden wir die vier Spiele kennen, die das Halbfinale erreichen werden, das im Mai ausgetragen wird.

Los geht es am Dienstag, den 8. April, mit dem vielleicht am meisten erwarteten Spiel der Woche: Arsenal gegen Real Madrid. Arsenal war in diesem Jahr eine der stärksten Mannschaften Englands und wird es mit dem Titelverteidiger aufnehmen, der seit 2011 mit Ausnahme von 2019 und 2020 jedes Mal das Halbfinale oder das Finale erreicht hat. Allerdings haben beide Mannschaften in diesem Jahr große Verletzungen zu beklagen, vor allem in der Defensive, was uns zumindest im Achtelfinale viele Tore bescheren sollte.

Bayern München trifft am Dienstag ebenfalls auf Inter Mailand. Beide Klubs sind in ihren jeweiligen Ländern führend, und ihre jüngsten Begegnungen haben sich zuletzt auf die Seite der Bayern gestellt, obwohl sich viele Inter-Fans noch an das Champions-League-Finale 2010 erinnern, das die Italiener mit 2:0 gegen die Bayern gewannen.

Das Viertelfinale wird am folgenden Tag, am Mittwoch, 9. April, fortgesetzt, wenn Paris Saint-Germain, das gerade seinen Titel in der Ligue 1 gefeiert hat, gegen Aston Villa antritt. und Barcelona ist Gastgeber des Spiels gegen den letztjährigen Finalisten Borussia Dortmund, eine Wiederholung der Gruppenphase, die mit 3:2 gegen Barcelona endete.

Dienstag, 8. April





Arsenal gegen Real Madrid



Bayern München gegen Inter



Mittwoch, 9. April





Paris Saint-German vs. Aston Villa



Barcelona vs. Borussia Dortmund



Dienstag, 15. April





Aston Villa gegen Paris Saint-Germain



Borussia Dortmund vs. Barcelona



Mittwoch, 16. April





Real Madrid vs. Arsenal



Inter vs. Bayern München