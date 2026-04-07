Es gibt Hoffnung auf einen weiteren Tintin-Film, da Peter Jackson angeblich "wirklich will" eine Fortsetzung machen

Es sind etwa 15 Jahre vergangen, seit Die Abenteuer des Tim erschien und eine ausgezeichnete animierte Geschichte lieferte, die viele unterhielt. Auch wenn das der Fall sein mag, gab es nie viel Fortschritt bei der Erweiterung dieses filmischen Universums und der Fortführung der Geschichte, auch wenn einige der beteiligten Kreativen offenbar begeistert davon sind.

In der Vergangenheit sprach Andy Serkis, der im Film Captain Haddock spricht, von seiner Hoffnung, dass eines Tages ein Nachfolgefilm Wirklichkeit wird, und das ist etwas, das er erneut angesprochen hat. Im Gespräch mit Collider wurde Serkis gefragt, ob er in die Welt von Tim und Strupp zurückkehren möchte, worauf er Folgendes antwortete.

"Oh Gott, ich wünschte! Ich hoffe es wirklich. Ich liebe diesen Tintin-Film. Ich liebte den Prozess, diesen Film mit so großartigen Filmemachern zu machen. Ich glaube, Peter will es wirklich, wirklich schaffen, also hoffentlich später."

Hoffnung. Das ist alles, worauf diese Aussage hinausläuft, denn es gibt keine Produktionsperspektive für einen weiteren Tintin-Film, der zumindest bald gedreht wird. Wir müssen uns vorerst mit dem atemberaubenden Tintin-Lego-Set zufriedengeben...