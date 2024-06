Andy Serkis versichert uns, dass Die Abenteuer von Tim und Struppi 2 Realität werden wird

Mehr als ein Jahrzehnt ist seit der Premiere von Steven Spielbergs unterschätzter Verfilmung von Tintin and the Secret of the Unicorn vergangen, und viele von uns haben sich lange gefragt, ob es jemals eine Fortsetzung geben würde.

Der ursprüngliche Plan war, The Adventures of Tintin 2 vier Jahre nach dem ersten Film zu veröffentlichen, aber Spielbergs vollgepackter Terminkalender verursachte Probleme, aus Monaten wurden Jahre, und der zweite Film kam nicht zustande.

Aber laut Andy Serkis, der in engem Kontakt mit Peter Jackson steht und im Film von 2011 als Stimme von Captain Haddock, dem Produzenten des Films, auftrat, ist das Projekt immer noch auf Kurs und wird definitiv Realität werden. Etwas, von dem wir hier in der Redaktion natürlich hoffen, dass es wahr ist.

Was hältst du von dem Tim und Struppi Film und hoffst du auch auf eine Fortsetzung?