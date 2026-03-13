Tintins legendäre Mondrakete wird in ein Lego -Set umgewandelt.

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Es ist eine großartige Zeit, Lego-Fan zu sein (auch wenn mein Bankkonto dagegen wäre...), denn es gibt ehrlich gesagt so viele großartige Sets, die gerade erscheinen. Zu diesem Zweck hat das dänische Spielzeugunternehmen nach der kürzlichen Bestätigung eines Lego Luigi Mario Kart-Sets ein neues bald bevorstehendes Set präsentiert, das Fans der ikonischen Tintin-Comics zufriedenstellen soll.

Ab dem 1. April wird Tintins Mondrakete, die in den Geschichten Destination Moon und Entdecker auf dem Mond auftauchte, gesteinigt und in ein Lego-Set umgewandelt, das sein wirklich schönes Aussehen mit einer Sammlung von Tintin-Minifiguren kombiniert.

Das Set ist einen halben Meter hoch und besteht aus 1.283 Teilen und ist als "ausstellungsbereites Stück" erforderlich, das einige Tintin-orientierte Anspielungen aufweist, darunter ein versteckter Kontrollraum, der man durch das Entfernen eines Panels an der Rakete finden kann, während eine der Minifiguren Tintins geliebter Hundefreund Struppi ist.

Das Set kostete £139,99/€159,99 und wurde tatsächlich von einem portugiesischen Fan erstellt, erhielt enorme Unterstützung aus der Community und wurde von Lego offiziell umgewandelt. Schaut euch das wunderschöne Set unten an.

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