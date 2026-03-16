Erwarte nicht, dass in Cyberpunk 2077 geheime DLC-Inhalte erscheinen

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Eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse in der Videospielwelt scheint derzeit zu sein, dass The Witcher 3: Wild Hunt über ein Jahrzehnt nach seinem ursprünglichen Start eine brandneue Erweiterung bekommt. Das wurde von CD Projekt Red noch nicht angekündigt oder bestätigt, aber Details wie die Rückkehr der Geschichte zu Velen sind bekannt geworden, was diese Erweiterung noch realer erscheinen lässt.

Da CDPR also offenbar in der Stimmung ist, für einige seiner ansonsten 'fertiggestellten' Spiele 'Überraschungs'-Inhalte zu erstellen, sollten wir für Cyberpunk 2077 in Zukunft etwas Ähnliches erwarten? Die Antwort auf diese Frage ist momentan ein klares Nein, und das kommt direkt aus dem Mund des Entwicklers.

Als Antwort auf einen Kommentar in den sozialen Medien hat der offizielle Cyberpunk 2077 -Account erklärt:

"Wir haben keine Pläne für zusätzliche DLCs oder Erweiterungen. Wenn sich etwas ändert, informieren wir euch alle!"

Enttäuscht dich das oder bist du zufrieden mit dem Inhalt, den Cyberpunk 2077 und die Phantom Liberty-Erweiterung derzeit bieten?