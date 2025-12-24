Gerücht: The Witcher 3: Wild Hunt bekommt nächstes Jahr neue DLCs, um The Witcher 4 vorzubereiten

HQ

Wir wissen so gut wie alle, dass The Witcher 4 nicht nächstes Jahr erscheint. CD Projekt Reds nächstes groß angelegter Monsterjagd-RPG hat uns nicht viel gezeigt, und ohne nennenswertes Gameplay erwarten wir auch nichts Großes. Obwohl das neue Spiel noch eine Weile entfernt ist, könnten wir bald Inhalte für einen älteren Witcher-Titel bekommen.

Wie PCGamer bemerkt, glaubt der polnische Analyst Mateusz Chrzanowski, dass CD Projekt Red The Witcher 3: Wild Hunt DLC für Mai 2026 plant. "Wir erwarten ein weiteres kostenpflichtiges Add-on (DLC) für The Witcher 3, das im Mai 2026 veröffentlicht wird", sagte er. "Wir erwarten einen Verkauf von 11 Millionen Exemplaren zu je 30 USD im nächsten Jahr. Wir schätzen das Produktionsbudget auf 52 Millionen PLN (14,5 Millionen US-Dollar). Die Veröffentlichung sollte die eigentliche Marketingkampagne für The Witcher 4 einleiten."

Er sagte außerdem, dass er erwartet, dass The Witcher 4 im vierten Quartal 2027 erscheint, was etwa 18 Monate Abstand zwischen dem DLC-Launch und dem neuen Spiel geben würde, falls dieser DLC einsteht. The Witcher 3: Wild Hunt ist inzwischen über 10 Jahre alt, aber es ist das neueste Haupt-Witcher-Erlebnis und hat über 60 Millionen Exemplare verkauft. Wir müssen sehen, was nächstes Jahr unsere Lieblingsmonsterjäger erwartet.